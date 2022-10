La jugadora italiana de vóleibol, Paola Egonu, ha renunciado a la selección italiana tras vivir otro episodio racista durante un partido por el tercer puesto del Mundial 2022 que se estaba desarrollando en Países Bajos y Polonia. La jugadora nacida en Cittadella aseguró sentirse "cansada" y que tomaría una pausa deportiva para volver con "más fuerza".

La selección italiana consiguió la medalla de bronce en el Mundial de vóleibol ante Estados Unidos, y a pesar de la gran actuación de la azzurra, el malestar reina en el equipo por el lamentable episodio que vivió Egonu en Países Bajos.

"No lo puedes entender, no lo puedes entender. Me preguntaron por qué soy italiana... Este es el último partido con la selección nacional", dijo entre lágrimas la jugadora a su agente, Marco Reguzzoni, una vez terminado el encuentro, en un video que se ha hecho viral en redes sociales. Según el propio agente, se trata de un frase que Paola escuchó durante el encuentro.

Después de su anuncio y tras una amplia cobertura de los medios, Egonu salió a rectificar que sus declaraciones habían sido producto del enojo, que estaba "cansada", pero que solo sería "un descanso". "Cada vez que estoy en el punto de mira me duele que me ataquen porque siempre pongo el corazón y nunca falto al respeto. Siempre es un honor vestir la camiseta 'azzurra', me gustaría tener un verano libre para descansar como persona y para mi cabeza", puntualizó.

"Es feo decirlo, no quiero quitarle el mérito ni el respeto a mis compañeras, pero la señalada siempre soy yo. Siempre van a ver cómo lo hice mal o cómo podría haberlo hecho mejor. Mentalmente he llegado a un punto en el que me gustaría tener un verano libre para desconectar y apreciar aún más lo que hago", añadió Egonu.

La voleibolista cargó contra aquellos que no la consideran italiana: "Me hace gracia pensar que he leído a gente preguntándome por qué soy italiana. Me preguntan por qué tengo que representarlos. Pongo mi alma en ello, pongo mi corazón en ello, nunca le falto el respeto a nadie y me duele", cerró la jugadora.