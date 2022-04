El 2 y 3 de abril se desarrollará la quinta edición del Kite Girl Day, el campeonato femenino de kitesurf más importante de Sudamérica. El Embalse Puclaro será el escenario, donde las 65 mujeres inscritas, en 50 velas, participarán en el Queen of the Air Chile, en las categorías Big Air y Megaloop.

Paula Villarroel, instructora y campeona de la disciplina, creó este evento en 2017, y de cara a su quinta edición aseguró a RedGol que el crecimiento que ha visto en este torneo "para mí es un orgullo, pero no solo en lo personal. En general creo que la comunidad femenina de kitesurf se ha favorecido cualquier cantidad con esto. Es entretenido, hay mayor competencia, más profesionalismo".

Pero, ¿de dónde surgió la inquietud de crear un torneo exclsivo para mujeres? "Lo que pasa es que antiguamente se hacía un torneo nacional en el cual había categoría hombres y mujeres, pero en general había muy pocas mujeres compitiendo. A veces eran solo cuatro. Y los premios que entregaban eran un jockey o una polera, así que me piqué y les pregunté por qué los premios para las mujeres eran tan pobres. Me dijeron que como las mujeres competían contra tres personas más y los hombres contra 40, esos eran los premios", explicó Villarroel.

Para la kitesurfista, era evidente ante de crear el Kite Girl Day que no había torneos atractivos para las mujeres. "Eso es porque en los torneos mixtos te entregan lycras gigantes que son incómodas para moverse, que nunca están pensados en las mujeres. En general a la mujer le da un poco de vergüenza el cómo se van a desempeñar y le tienen miedo al ridículo. Y, por lo general, nunca están pensando en si son mejor que la otra. Pero los hombres siempre están pensando si son el más bacán o si son el mejor, pero la mujer no tenía eso", detalló.

"Somos muchas mujeres pero que no se atrevían a competir y se me ocurrió hacer un evento solo de mujeres para mostrarle a los medios y a las marcas que sí existe una gran comunidad de mujeres pero que no había un evento suficientemente atractivo para que ellas se metieran a competir. Que fuera un evento cada una con sus tallas, cómodas para competir, que sea una competencia amistosa y sin afán de sacarse la cabeza. Quería algo divertido y amistoso, que a todo el mundo le diera ganas y que se estimule el poder participar aunque sepas que no vas a sacar podio", añadió la deportista y creadora del torneo.

Respecto al torneo, que comenzará este sábado, Paula Villarroel envió un mensaje a sus competidoras. "Espero que todas las chiquillas se metan al agua y lo pasen increíble. Esa es mi principal meta, que lo pasen bien. Yo soy competidora de toda la vida, desde muy chica he practicado muchos deportes, y en todos ellos me he dedicado a la competencia porque me encanta competir, pensar en la progresión y superarme a mí misma. Me gustaría transmitir que la gente le agarre el gustito, sin pensar en ganarle al de al lado, sino en progresar y pasarlo bien con toda la gente que va en el mismo camino", confesó.

"Me llama la atención atraer a que personas de otros países vengan acá. En 2021 no se pudo hacer el evento por el tema de la pandemia y este año todos los eventos han estado sin saber si lo podríamos realizar. Hace unos meses atrás estábamos pensando en volver a las cuarentenas y este año no pudimos planificar para que viniera gente de otros países. En el Kite Girl Day que hicimos en 2020 vinieron invitadas internacionales, atletas profesionales de otros lugares, quienes mantienen en su rutina que en Chile se hace este evento súper importante. A mí me gustaría que creciera este evento dentro de Chile y que venga gente de otros países a este evento, pero acá", cerró la creadora del Kite Girl Day.

Kite Girl Day invita a la sana competencia. Por eso, Paula Villarroel invita a la participación y el apoyo entre deportistas, con el fin de fortalecer la comunidad femenina kitesurfista. El slogan de este año es: "No puedes competir conmigo, yo también quiero que ganes".