Este miércoles la ANFP confirmó la programación de uno de los cuatro partidos que habían quedado pendientes del Campeonato Femenino 2022: el Superclásico. El encuentro que enfrentará a Universidad de Chile y Colo Colo fue pospuesto desde abril pasado debido al torneo Sudamericano Sub 20.

El próximo miércoles 1 de junio, a las 15:00 horas, en la cancha Leonel Sánchez del Centro Deportivo Azul, se enfrentarán leonas y albas por el subliderato del torneo nacional. La programación causó polémica debido a que es horario laboral, a mitad de semana, y no contarán con público.

Aunque desde la U habían avisado que todos los partidos de alta convocatoria se jugarían en el estadio Municipal de La Pintana, para recibir a su hinchada con venta de entradas incluida, finalmente contra Colo Colo no lo harán y regresarán al CDA.

Fuentes desde las Leonas aseguran que se sienten más cómodas jugando en el Centro Deportivo Azul, donde entrenan a diario y acostumbran a jugar la mayor cantidad de sus partidos, que en La Pintana donde ya cayeron ante Santiago Morning y no suelen pisar.

El encuentro entre Universidad de Chile y las albas es uno de los más atractivos del Campeonato Femenino, entre los elencos más populares del país, por lo que en la tienda alba también causó extrañeza que ante Palestino jugaran allí, con un marco de público que rondó las 1500 personas, pero contra el Cacique no.

Todavía quedan otros tres partidos suspendidos y que no han sido reprogramados: Colo Colo vs Deportes Antofagasta (fecha 2), Deportes Iquique vs Deportes Puerto Montt (fecha 3) y Huachipato vs Deportes Iquique (fecha 6). Se espera que se jueguen durante el mes de junio, antes de la Copa América Femenina.