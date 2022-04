La volante de Colo Colo Femenino aseguró que, mientras sigan con vida en el torneo, van a pelear hasta el final por la clasificación al cuadrangular final del Sudamericano Sub 20.

Elisa Durán apuesta por la Roja Sub 20 en el Sudamericano Femenino: "Seguimos vivas y dependemos de nosotras"

Sudamericano Sub 20

La Roja Femenina Sub 20 comenzó con un pequeño tropiezo su paso por el torneo Sudamericano de la categoría. Este miércoles, en el estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, empataron sin goles frente a Argentina, por la fecha 1 del grupo A, que abrió los fuegos del certamen.

Elisa Durán, una de las piezas fundamentales de esta selección chilena, analizó lo que fue el partido ante la albiceleste y anticipó el encuentro de la fecha 2 frente a Perú, en el que buscarán sumar de a tres por primera vez y seguir en ruta por la clasificación al cuadrangular final del Sudamericano.

"Fue un partido muy trabado. Por momentos nos vimos muy bien y encontramos nuestro juego, pudimos generar algunas ocasiones pero siempre se pueden mejorar algunas cosas. De cara al próximo encuentro queda sacudirse rápido este 0-0 y enfocarnos en Perú, que es el partido que viene", analizó Durán.

Respecto a los rivales de la Roja, Eli explicó que "la verdad es que es un grupo muy parejo. A nivel sudamericano creo que los grupos, en general, están súper parejos. Hay que enfocarnos en el partido que viene, analizar lo que hace Perú, ver cómo podemos sacar ventaja y un buen resultado, y recuperarnos bien y descansar para que lo que venga sea mejor".

De todos modos, hoy en la Roja Femenina Sub 20 no se sienten de capa caída de cara al encuentro frente a las peruanas. "La idea y el objetivo siguen siendo los mismos. No estamos muertas, tenemos un punto, seguimos vivas y dependemos de nosotras. Los dejamos a todos y todas invitados al partido del viernes contra Perú, en el mismo lugar y en el mismo canal, así que ojalá estén ahí para apoyarnos. Hoy se sintió y eso es muy lindo, así que ojalá verlos ahí nuevamente", cerró la volante.

El encuentro frente a Perú será válido por la fecha 2 del torneo Sudamericano Femenino Sub 20 y se disputará en el estadio Nicolás Chahuán este viernes 8 de abril desde las 18:30 horas. Las entradas siguen a la venta en Puntoticket y Canal 13 y DirecTV Sports lo transmitirán.