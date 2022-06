Yusmery Ascanio tiene 31 años y llegó a Chile cuando apenas tenía 21. Hizo a Colo Colo su casa y se convirtió en una jugadora crucial para el Cacique. Suma 10 títulos nacionales en su década vistiendo la camiseta alba, además de la Copa Libertadores Femenina que ganaron en 2012, unos meses después de su arribo al país, y desde hace unos años es la capitana del equipo que comanda Luis Mena.

Pero el 2021 fue un año complicado para Miku. En noviembre del 2020, la mediocampista sufrió el corte del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que debió volver a ser intervenido quirúrgicamente el año pasado, ya que la recuperación no estaba yendo bien. En entrevista con RedGol, la venezolana explicó cómo fue el proceso de rehabilitación post lesión.

"Fue bastante duro porque estaba acostumbrada a jugar y estar bien, y luego me lesioné. Había estado lesionada anteriormente pero nunca una lesión tan larga ni que se me complicara tanto. Fue bastante difícil pero creo que también conté con el apoyo de muchísima gente que me ayudó, y yo misma también. Una tiene que ser bien fuerte de mente en esos momentos y salir adelante. Esto es un deporte de contacto, te puedes lesionar y pasar estas cosas, y hay que salir adelante sí o sí", detalló.

El 2022 ha sido un renacer para Ascanio. Aunque alterna la titularidad en Colo Colo Femenino, le anotó un gol a Universidad de Chile y asistió otro frente a Universidad Católica. Miku aseguró sentirse "muy contenta, cada día mejorando porque la verdad es que me costó bastante la lesión".

"Ahora las últimas semanas me he sentido muy bien, he estado agarrando muchísima confianza y creo que se ha notado en los últimos partidos que he jugado. Estoy con más confianza, mejor físicamente y ojalá poco a poco ir mejorando para estar al cien por ciento", añadió la jugadora.

Respecto a su regreso goleador, Miku confesó que "la verdad es que estoy contenta de poder ayudar al equipo, más si es marcando en un clásico. Ojalá continúe esta buena racha y seguir mejorando. Creo que todavía me falta mucho por mejorar y para estar al cien pero poco a poco seguimos lográndolo".

Un 2022 con sabor a vinotinto ¿y empanada de pino?

El pasado fin de semana, Ascanio recibió un llamado directamente desde Venezuela. La Federación le confirmaba que tanto ella como Ysaura Viso, su compañera en Colo Colo, eran convocadas a la selección para los amistosos contra Chile y estaban prenominadas para la Copa América Femenina que será en julio próximo.

Ante eso, Miku señaló que esa llamada "fue de mucha alegría. Estaba súper contenta porque sé que últimamente lo he estado haciendo bien. Sí me sorprendió, no pensé que me iban a llamar, pero estoy contenta y ojalá seguir con esta buena racha y poder aportar a la selección también".

Pero el sueño de regresar a la selección no es el único que la volante quiere conseguir. En 2021 confesó, mediante una historia de Instagram, que quería nacionalizarse chilena tras casi 10 años en tierras nacionales. Y aunque todavía no comienza los trámites, la idea es conseguirlo este año.

"La verdad es que sí me quiero nacionalizar. Todavía no he metido los papeles, porque estoy tratando que alguien me asesore en eso, pero la idea es nacionalizarme y ojalá que este año eso esté listo. Me he acostumbrado a estar acá", confesó Ascanio.

El cariño que Miku tiene por Chile, y también por Colo Colo, la hicieron decidirse. "Si bien extraño a Venezuela, a mi familia y a toda mi gente de allá, ya cuando estás tanto tiempo en un lugar te acostumbras y te sientes parte del lugar, es verdad", cerró.