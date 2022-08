La victoria de Universidad de Chile Femenino por 3-0 sobre Deportes Iquique no solo marcó la eliminación de las Dragonas del grupo A del Campeonato Femenino 2022, sino que también fue el partido que despidió la primera rueda del certamen. El encuentro se disputó en el estadio Modelo de Pudahuel y dejó a las Leonas en el tercer lugar de la tabla.

Pero además de los goles de Sonya Keefe y Bárbara Sánchez, y el autogol de Daysi Cegarra, hubo un momento extrafutbolístico que marcó la jornada. Carla Guerrero se puso la 10 y ayudó a una de sus colegas del elenco iquiqueño con un noble gesto.

Paula Espinoza, delantera de Iquique, se llevó los zapatos de fútbol de la Jefa, quien se los regaló después de una broma de la nortina. En conversación con Bolavip, Guerrero comentó la situación y explicó que "yo la conozco y la Paulita me dice 'oye, qué lindos tus zapatos', como de broma que ella me dice que le pasara unos".

"Yo le dije que de verdad (se los regalaba), pero ella me decía que estaba molestando y yo le insistía que tenía unos guardados, que tenía un par, que se los iba a pasar, que no había problema. Le pregunté cuánto calzaba y me dijo, 'lo que calce, me tendrán que quedar buenos, porque estos estaban rotos'", agregó Carla.

Ya sobre el final del partido, finalmente la seleccionada nacional concretó el regalo. "Cuando terminó el partido ella me recordó lo de los zapatos y obviamente le dije que sí. Después se los pasé a la Daniela Muñoz (otra jugadora de Iquique) y ella me los recibió para pasárselos a la Paulita", cerró.

Paula Espinoza, también con el mismo medio, reveló lo feliz que se sintió después de recibir este gesto de la Jefa. "Solo agradecerle el gesto que tuvo. La verdad que fue en un lapso del partido que pude hablar con ella y entre bromeando le pedí sus zapatos y me los regalo (risas) y fue un gusto volver a verla. Hace años que no me la topaba desde que estuve en la selección, así que fue un gusto verla y conversar un poco", comentó.

Espinoza y Guerrero se conocieron cuando militaban en Universidad de Chile, hace largos años, cuando Isabel Berríos dirigía al equipo (entre 2008 y 2012) y entrenaban en el Caracol Azul. Hoy la nortina volvió feliz a Iquique con el regalo de la Jefa.