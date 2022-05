El fallecimiento de Marco Cornez, el pasado 21 de mayo en horas de la mañana, luego de sufrir un violento cáncer, fue una dura noticia para el mundo futbolístico nacional. Sin embargo, para Christiane Endler fue un golpe aún más difícil, ya que el ex portero fue su mentor y quien le recomendó jugar en esa posición, el mismo día en que disputaría la final de la Women's Champions League.

En conversación con El Mercurio, Tiane relató cómo conoció la noticia de su muerte. "Me enteré justo antes de la charla técnica, previo al partido, antes de salir al estadio. Fue duro, de mucha emoción. No esperaba recibir una noticia así. Fue un sacudón de emociones", reveló la capitana.

"Lo primero que pensé fue que debía dar el máximo en la final, ganar el título y que él se sintiera orgulloso de lo que había logrado. Yo sabía que iba a estar conmigo en la cancha, acompañándome. Marco me dio la fuerza extra para tener un buen partido en esa final y me dio mucho gusto dedicarle el triunfo", agregó.

Fue entre 2007 y 2008 cuando Cornez, ayudante de Nibaldo Hidalgo en la Roja Femenina Sub 17, vio a una delantera que medía más de 1.80 metros. Se acercó a ella y le recomendó jugar al arco, ya que tenía el biotipo perfecto, misma sugerencia que le hizo a sus padres. En el Mundial Sub 20 fue la portera titular, con 16 años, y el resto de la carrera de la mejor arquera del mundo es historia.

"Él marcó mi vida al insistirme en que fuese arquera. Era extraordinario, muy cariñoso, alegre y siempre contando chistes. Hacía muy entretenidos los entrenamientos. Personas así no se olvidan", confesó una emocionada Endler.

Según ella, el día en que ganó la Women's Champions League al FC Barcelona con el Olympique de Lyon fue uno de los mejores de su vida. Para Tiane fue inevitable recordar a Marco Cornez una vez que terminó el partido.

"Uno repasa toda su carrera en unos segundos. Fue muy emocionante. Tenía nervios, adrenalina, pero con el pitazo final mi felicidad fue inmensa. Cumplí un sueño y fue la mejor experiencia de mi vida. Me acordé de todas las personas que me han ayudado en este proceso de futbolista; mi familia, obvio. Todos los preparadores de arqueros que he tenido. Muy pocas personas saben todo el trabajo que he puesto y por lo que he pasado para obtener estos éxitos", cerró.