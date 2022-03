El fin de semana del 26 y 27 de marzo se desarrollará la fecha 4 del Campeonato Femenino Caja Los Andes 2022, con siete partidos programados. A diferencia de las dos jornadas anteriores, que sufrieron postergaciones, esta vez se disputarán todos los encuentros: seis el domingo y solo uno el sábado.

Y de los siete juegos programados, tres de ellos ya han confirmado que recibirán público en las tribunas, mientras los otros cuatro aún no revelan la información. Quienes no contarán con hinchada, preliminarmente, son Everton vs Deportes Iquique, Santiago Morning vs Fernández Vial, Huachipato vs O'Higgins y Palestino vs Deportes Antofagasta.

A las 11:00 horas del domingo, Universidad de Concepción recibirá a Universidad de Chile en el estadio Ester Roa. El sistema Ticketplus es quien comercializa los boletos, que van de los $2000 (Andes - UCH y Pacífico - UdeC) a los $4000 (VIP). Los niños menores de 12 años entran gratis al recinto deportivo.

En el caso de Colo-Colo ante Deportes La Serena, el partido se jugará el domingo 27 a las 12:00 en el estadio Monumental, y las entradas disponibles son en Rapa Nui y Océano, a precios que van de los $1500 (Océano niño) a los $5000 (Rapa Nui adulto). Este miércoles comenzó la venta mediante el sistema Puntoticket.

Cierran el listado Deportes Puerto Montt ante Audax Italiano, también el domingo 27 de marzo desde el mediodía. Mediante MovilTicket, las Hijas del Temporal ya venden sus entradas que tienen un precio único de $3000 para entrar a Tribuna. Además, están gestionando una boletería en el estadio Chinquihue para comprar de manera presencial.

En partidos anteriores, Santiago Morning y Everton recibieron hinchas cuando hicieron de local en las canchas de Quilín y en el estadio Sausalito, respectivamente. Ni Huachipato ni Palestino lo hicieron en El Morro o en La Cisterna, por lo que no se espera que puedan vender entradas.