Catalina Cifuentes y Jennifer Sandoval competirán en el Mundial Universitario de Voleibol Playa durante los primeros días de septiembre, y la dupla que representa a la Universidad de Santiago, ya se encuentra en los últimos días de entrenamiento en Chile, pues viajarán el 3 de septiembre a Brasil.

La competición es organizada por la Confederación Brasileña de Deportes Universitarios y también por la FISU (Federación Internacional de Deportes Universitarios), y Maceió no solo albergará el Mundial de Voleibol Playa, sino que también el Mundial Universitario de Triatlón que se disputará el 9 y 10 de septiembre.

En conversación con el programa Secos del VAR de la Radio Usach, Catalina Cifuentes que se dedica al voleibol de piso, comentó cómo ha sido la preparación para ella y Jennifer competir en el Mundial: "Comenzamos a prepararnos cuando nos enteramos de esto que fue en abril, así que nos coordinamos con Jennifer para poder entrenar y participar en torneos para poder ir con todo a Brasil".

"Si nos va bien juntas, nos encantaría dedicarnos a esto, pero por ahora nuestro enfoque está en el Mundial. Iremos con todo lo que tenemos, pero queremos ir a disfrutar y vamos con la mentalidad de tranquilidad porque sabemos no nos enfrentaremos a duplas fáciles, pero queremos disfrutar mucho de la experiencia", aseguró Catalina en la radioemisora universitaria.

La estudiante de kinesiología de la Usach también se refirió a lo difícil que fue entrenar durante la pandemia: "Fue duro mantenerse en casa, estuve fuera casi 1 años y medio y era difícil pensar en volver en un buen nivel". En relación a si quiere proyectar su carrera en voleibol piso, Cifuentes comentó que "me encantaría dedicarme al voley, pero en Chile es súper complicado porque es un deporte que no es pagado. Pero si dentro de estos años se me da la oportunidad de jugar fuera, voy a organizarme como para terminar mi carrerra, pero voy a tomar la oportunidad".