Este miércoles 6 de abril inicia el Sudamericano Femenino Sub 20 que se llevará a cabo en nuestro país hasta el domingo 24 de abril, la Roja Femenina debuta mañana ante Argentina en el estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

Este torneo otorga dos cupos al Mundial Sub 20 que se realizará en Costa Rica durante el mes de agosto, dentro del grupo de las chilenas se encuentran las trasandinas, Colombia, Perú y Venezuela. Los equipos que finalicen en los dos primeros lugares de cada grupo avanzan al cuadrangular final en busca de los pasajes a Costa Rica.

El grupo B del sudamericano femenino lo compone Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay. La reñida competencia tendrá la participación de destacadas deportistas nacionales como Antonia Canales, Elisa Durán, e Isidora Olava de Colo Colo. Mientras que desde la Universidad de Chile nos representarán Sonya Keefe, Llanca Groff y Mariana Morales.

Cabe mencionar que sí la Roja Femenina Sub 20 logra un cupo para el mundial de su categoría, se sumarían a la Rojita Sub 17 que durante el mes de marzo jugó el Sudamericano Sub 17 en Uruguay y obtuvo un cupo para la cita mundial que se realizará en India en el mes de octubre.