Aunque Chile empató con la selección mexicana femenina Sub 17 en el tiempo regular, fue la victoria por 4-3 en los penales lo que permite que sigan peleando por el título.

Catalina Figueroa se va conforme con el debut de La Roja Sub 17 en Gradisca: "Nos ayuda a buscar experiencia"

Selección Chilena Sub 17

La Roja Femenina Sub 17 continúa con la preparación del Mundial de la India que disputarán en octubre próximo. Por esa razón viajaron hasta Italia para decir presente en el torneo Delle Nazioni di Gradisca, en que enfrentaron a México y tienen programados encuentros contra India y las locales, respectivamente.

En el desafío frente al Tri, la selección chilena logró un empate 1-1 en el tiempo regular, con tempranero gol de Anaís Álvarez a los 10 minutos. En la tanda de penales que definió a la ganadora, las dirigidas por Alex Castro lograron la victoria por 4-3 luego de tres tiros fallados por cada uno de los equipos.

Catalina Figueroa, capitana de la Roja, aseguró que tras el triunfo sobre México "nos vamos conformes. Sabemos que era un rival complicado, que fueron subcampeonas de su categoría, no obstante, eso no es algo menor. Como equipo pudimos superar ciertos momentos difíciles y conseguimos la victoria por penales".

"Nos tomamos este torneo como un desafío, ya que este tipo de torneo nos ayuda a ver de qué somos capaces y a medirnos. Nos motiva a competir y, al final, eso es lo que buscamos: ir al mundial a competir. Este tipo de torneos nos ayuda mucho a buscar experiencia y mucho más jugando con equipos como estos que vamos a enfrentar", añadió la defensora.

Para Figueroa, en este torneo Chile Sub 17 "buscaremos competir, mostrar nuestro juego y nuestra esencia. En base a eso, poder desarrollarnos para optar por obtener un buen resultado en el torneo y más adelante en el mundial".

El próximo desafío de la Roja Femenina Sub 17 será este viernes 24 de junio a las 11:00 am (hora de Chile) frente a India, las locales en la Copa del Mundo. El partido se jugará en el estadio Comunale Via Gemina de la ciudad de Aquileia, en Italia, y será transmitido por la cuenta de Facebook de Female Football Tournament.