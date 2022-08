Beatriz Novoa volverá a competir en España tras ser contratada por el CV Sayre Mayser, equipo que pertenece a la máxima categoría femenina del voleibol en el país europeo. La nacional defendió los colores de Barcelona en la temporada pasada y fue escogida como una de las mejores jugadoras en su posición en la última edición de la Liga Iberdrola.

La jugadora después de su paso por el club blaugrana, jugó en Boston College, máximo campeón del voleibol nacional. Allí disputó por primera vez el Sudamericano de Clubes disputado en Brasil y junto a la selección nacional, obtuvo el bronce en la Copa Mozzartbet a mediados de julio.

“Llego con mucha ambición, más preparada y madura, contando ya con cuatro experiencias de competencias en ligas fuera de mi país. Hoy en día, gracias a todo lo vivido, me siento más segura para esta nueva etapa, la que quiero que sea aún mejor que todas las anteriores, considerando que he ido de menos a más. Presiento que esta temporada me irá todavía aún mejor”, comentó la voleibolista.

Además, agregó que “la experiencia que he logrado obtener me ha ayudado a evolucionar como jugadora y espero poder reflejar eso aspectos en mi juego, mostrando claridad en los puntos claves o saliendo del error de manera rápida. Cada liga y entrenador me ha entregado herramientas para mí carrera deportiva”.

La liga española comienza el 1 de octubre, por lo que Beatriz Novoa se incorporará a su nuevo equipo en septiembre para realizar la pretemporada. Cabe mencionar que esta será la cuarta camiseta que la chilena defenderá en el extranjero tras sus pasos por Argentina, Perú y el Barcelona de España.