A continuación revisa las Bases Generales del Concurso: "RedGol y Unimarc te invitan a Italia", publicado en nuestro sitio web y en las redes sociales de RedGol.

BASES GENERALES DE CONCURSO

SOCIEDAD COMERCIAL FUTBOL SITES NETWORK CHILE LTDA. RUT Nº 76.215.078-6, representada por Luis Marambio Ibarra, chileno, cédula de identidad N° 14.138.551-8 todos con domicilio en Heriberto Covarrubias 21 oficina 404, Ñuñoa, Santiago, en adelante “Redgol”, el “organizador” o Futbol Sites, efectuará un concurso denominado “REDGOL Y UNIMARC TE INVITAN A ITALIA” en adelante e indistintamente el “Concurso”. El Concurso se regulará mediante las presentes bases y condiciones establecidas en este documento, en adelante las “Bases”.

I.- ALCANCE Y DURACIÓN.

1. El Organizador dentro de su plan de marketing, promoción y publicidad realizará el presente Concurso con la colaboración de RENDIC HERMANOS S.A. Se deja constancia que RENDIC HERMANOS S.A. a través de su formato UNIMARC no es ni será organizador del presente concurso y solo interviene en este, poniendo a disposición del Organizador sus redes y canales digitales, para que el Organizador realice la publicidad del Concurso.

2. Las personas intervinientes en el Concurso, por su sola participación, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones descritas en estas Bases y Condiciones, copia de las cuales podrán consultarse en la página web: www.redgol.cl

3. Podrán participar todas aquellas personas naturales, mayores de 18 años de edad, residentes o domiciliados en la República de Chile que, cumplan con lo establecido en la sección “Mecanismo de participación” y a lo largo de las presentes bases. Una vez que cumplan estos pasos en su totalidad, estarán oficialmente concursando, quienes en adelante se denominarán “los Participantes”.

4. El presente concurso es válido dentro del territorio de la República de Chile desde 20:00 horas del día 6 de mayo de 2022 hasta las 23:59 horas del día 12 de mayo de 2022. Lo anterior, es sin perjuicio que Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. deba extender el plazo de vigencia del Concurso, fundando ello en motivos plausibles o determinados por casos fortuitos o fuerza mayor, lo cual, de ocurrir, será informado oportuna y adecuadamente a los participantes a través de la página web previamente señalada o cualquier otro medio oficial utilizado para efectos comunicacionales.

Con todo, Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. se reserva el derecho a poner término anticipado al Concurso, fundando ello en motivos plausibles, caso fortuito o de fuerza mayor, informando con la debida antelación a los participantes en la página web mencionada o cualquier otro medio oficial utilizado para efectos comunicacionales, no generando responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de éstos ni de terceros.

II.- MECANISMO DE PARTICIPACIÓN.

5. Para participar en el Concurso, los participantes deberán ser personas naturales mayores de edad a la fecha de comienzo de vigencia del concurso, contar con su pasaporte expedido por la autoridad competente vigente a la fecha de realizarse el concurso y con el plazo mínimo de vigencia exigido por la autoridad al momento de hacer efectivo el premio, y además cumplir con los siguientes requisitos:

6. A )Haber subido, durante la vigencia del concurso, una foto a la historia de su cuenta del a plataforma Instagram, en la cual se encuentre con la camiseta de su club de fútbol o selección favorita.

7. B) En dicha foto deberán registrar el siguiente “hashtag”: “#UnimarcConElFutbolFemenino”,

C) Además deberán etiquetar en la fotografía de dicha historia la siguiente cuenta: “@redgol”.

D) Todos los participantes deberán tomar una captura de pantalla de la foto que han subido a sus historia de Instagram, conforme lo indicado en las letra anteriores y enviar dicha captura por mensaje privado (“DM”) a la cuenta de Instagram de Redgol

E) Copulativamente, junto a todos los requisitos señalados en las letras anteriores, los participantes deberán seguir a las cuentas de Unimarc (@unimarc) y de Redgol (@redgol) en Instagram, durante la vigencia del concurso y hasta el contacto con los elegidos.

F) La constatación del cumplimiento de las condiciones será efectuada por el organizador, quien determinará si quien resulte elegido en el concurso efectivamente cumplió las condiciones fijadas en los precedentes párrafos y a lo largo de estas bases.

El organizador, a través de su área de marketing y específicamente a través de un comité especialmente constituido para el efecto, elegirá la mejor foto dentro de quienes participen y cumplan con lo indicado en las presentes bases. Los criterios de selección quedarán a entero juicio del organizador, no siendo posible, por este mismo motivo, efectuar reclamo alguno por parte de los participantes a este respecto.

III.- PREMIACIÓN

1) El día 13 de mayo de 2022, el organizador realizará la elección en que elegirá al ganador del presente concurso. Este ganador accederá a 1 (un) viaje doble a Italia, es decir, en el que pueden participar dos personas (el ganador más un invitado). Ambas deberán cumplir con los requisitos fijados en la sección “Mecanismos de participación” de las presentes bases. El Premio es personal e intransferible. El viaje (valor referencial de la totalidad del premio: $3.000.000) incluye:

a. Desplazamiento en avión (ida y vuelta) desde la ciudad de Santiago de Chile a Torino, Italia. El viaje comienza el día 18 de mayo de 2022 o en su defecto el 19 de mayo.

b. A la ida, traslado desde el aeropuerto de la ciudad de Torino hasta el hotel.

c. A la vuelta, traslado desde el hotel hasta el aeropuerto de Torino.

d. 3 noches de alojamiento en un hotel de categoría “3 estrellas”, con desayuno incluido.

e. Dos tickets de entrada al estadio para ver la final femenina de la Champions League.

f. El traslado desde el hotel al estadio y de vuelta del estadio al hotel.

g. Incluye todas las comidas

h. 1 city tour por la ciudad.

i. Habrá una persona del equipo acompañándolas durante la estadía en Italia.

j. Incluye Seguro de viaje (Tras la celebración del concurso y la elección del ganador de éste, se le facilitará una copia de la póliza del seguro en la que figuren sus condiciones y coberturas).

h. La entrega de un wellcome pack para los premiados.

El organizador deja constancia que el precio referencial indicado precedentemente se trata de una valoración aproximada que se indica a título meramente orientativo.

2) La elección, entrega, uso, y disponibilidad de los pasajes aéreos, la categoría de los tickets y la disponibilidad del hotel, como en general todo lo relacionado al Premio objeto del presente concurso, quedará al mero arbitrio del organizador, no existiendo responsabilidad alguna para Rendic Hermanos S.A., ni cualquiera de las empresas del grupo SMU.

3) Se hace presente que, tanto el Participante ganador, como su acompañante deberán ser mayores de 18 años, y contar con su pasaporte expedido por la autoridad competente vigente a la fecha de realizarse el concurso y con el plazo mínimo de vigencia exigido por la autoridad al momento de hacer efectivo el premio. Lo anterior, deberá ser acreditado mediante el envío de una copia de ambos documentos al email que se le indique en el intercambio de mensajes desde Instagram. En caso de que el elegido no sea capaz de acreditar lo anterior, perderá de pleno derecho su calidad de ganador, toda vez que no cumpliría con los requisitos establecidos en las presentes bases.

4) Se hace presente que, el cumplimiento de toda la normativa y documentación necesaria para poder viajar a Italia será responsabilidad única del Participante ganador. Cualquier perjuicio ocasionado al Participante Ganador y/o a su acompañante, por una restricción impuesta por la aerolínea y/o por el gobierno chileno o italiano, no será responsabilidad del organizador, ni tampoco de Rendic Hermanos S.A., ni cualquiera de las empresas del grupo SMU.

5) Una vez seleccionado el ganador, Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. Lo contactará por mensaje directo de Instagram de la cuenta ganadora otorgándole un plazo de 3 horas desde enviado el mensaje en que se le comunique su calidad de ganador por “Redgol”, a fin de que éste acuse recibo de aquello. Si dentro de dicho plazo no se efectúa el contacto con el Ganador, al no acusar recibo éste del mensaje que le comunicaba su calidad de ganador, Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. podrá seleccionar a un nuevo ganador, a quien procederá a contactar, aplicándose respecto de este las mismas reglas recién señaladas, para contactarlos. Si transcurrido el plazo anterior, aún es imposible contactar al Participante Reemplazante, el Concurso podrá ser declarado desierto a criterio exclusivo del Organizador.

6) La calidad, condiciones, entrega y posibles modificaciones del Premio la gestionará directamente el Organizador, no existiendo responsabilidad alguna para Rendic Hermanos S.A. ni las empresas del grupo SMU; toda vez que Rendic Hermanos S.A solo participa en este Concurso, poniendo a disposición del Organizador sus redes y canales digitales a fin de publicitar el Concurso

7) Comunicación con el ganador y entrega del Premio: Una vez elegida la foto ganadora, Futbol sites procederá a comunicarle por mensaje privado (“DM”) entre las respectivas cuentas de Instagram. Asimismo, y por esta misma vía, el organizador entregará las instrucciones respectivas y necesarias para dar curso a la entrega del premio. En caso de que el ganador no dé cumplimiento a esto en los plazos que el organizador le establezca, se entenderá que el ganador renuncia a su calidad de tal, y por tanto al premio.

8) Futbol sites no se hace responsable de la falta de respuesta por el ganador en los plazos indicados por éste, si es por causas que le sean ajenas al organizador. De igual forma, Futbol sites no se hace responsable de cualquier problema informático o de redes de comunicaciones electrónicas que no le sea imputable. Sin perjuicio de la comunicación por mensaje directo al ganador a la que se ha hecho referencia anteriormente. También se publicará dicha circunstancia en redes sociales y en la página web de RedGol www.redgol.cl

9) Otras condiciones: FUTBOL SITES se reserva el derecho de excluir del concurso, y, por consiguiente, de la entrega del Premio, a aquel/aquellos Participante/s que, a su entender, hubiera/n participado de forma incorrecta o a aquel/aquellos Participante/s que altere/n u obstaculice/n el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso; inclusive aquel/aquellos Participante/s del/de los que se evidencie o se sospeche una actuación irregular en sentido descrito. FUTBOL SITES se reserva el derecho a reducir o ampliar la duración del concurso, a suspenderlo, aplazarlo o cancelarlo justificadamente en cualquier momento y sin previo aviso, si considera que así lo exigen las circunstancias, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales que correspondan y sin que los Participantes puedan exigir responsabilidad alguna a FUTBOL SITES.

10) Tratamiento de datos de carácter personal: Los datos de carácter personal que los Participantes faciliten con ocasión del concurso, incluidos aquellos datos adicionales que faciliten en caso de resultar ganadores del Premio, serán sometidas a la política de privacidad de datos de FUTBOL SITES y serán tratados por FUTBOL SITES con la finalidad (i) de gestionar la Promoción y demás tareas de comunicación, información y promoción asociadas a la misma; (ii) de proceder a la entrega del correspondiente Premio; y (iii) de cumplir con las obligaciones legales exigibles a FUTBOL SITES. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en las presentes Bases. FUTBOL SITES conservará los datos de los Participantes durante el periodo de tiempo necesario para la gestión del concurso. Conforme a las actividades de tratamiento indicadas en el primer párrafo de la presente cláusula, se deja expresa constancia de que los datos de carácter personal de los Participantes, incluidos aquellos datos adicionales que faciliten en caso de resultar ganadores del Premio, podrán ser comunicados a terceros.

V.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y AUTORIZACIÓN.

11) Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman parte como participante o en cualquier otra forma del presente concurso, conocen y han aceptado íntegramente estas Bases, así como las eventuales modificaciones que puedan sufrir y que, de haberlas, se comunicarán oportunamente y a través de www.redgol.cl, y de los canales que este defina.

12) Los participantes ganadores del Concurso y quien acepta un premio como participante ganador, junto con la aceptación de las bases y condiciones del presente concurso, deberán autorizar al organizador y a Rendic Hermanos S.A. (y cualquiera de las empresas del grupo SMU) para divulgar su imagen y nombre en la forma que estime conveniente, pudiendo comunicar su identidad, grabar, filmar y fotografiar, así como también para exhibir tales grabaciones, filmaciones o fotografías en cualquier medio de comunicación social y por cualquier medio digital, incluyendo Internet. Lo anterior, siempre que el organizador y Rendic Hermanos S.A. (y cualquiera de las empresas del grupo SMU), recíprocamente, cuenten con la previa autorización por escrito del material a publicar por la contraparte. Por último, cabe señalar que, en virtud de la autorización señalada en el presente numeral, el Participante renuncia a cualquier compensación o contraprestación por el uso de su imagen y nombre en las formas señaladas.

13) Este es un Concurso realizado por Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. por lo que toda información, pregunta o reclamo relacionado con el concurso y las presentes bases, serán de exclusiva responsabilidad de Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. Se deja constancia que toda relación con los ganadores, con ocasión de la coordinación o ejecución del premio deberá efectuarse directamente con Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. a lo cual todo participante de este Concurso acepta desde ya eximir de toda responsabilidad a RENDIC HERMANOS S.A. y cualquiera empresa del grupo SMU con respecto a cualquier reclamo, acción o denuncia que diga relación con el uso y goce de los premios sorteados. En este sentido RENDIC HERMANOS S.A. y/o cualquiera empresa del grupo SMU, no se responsabiliza de manera alguna respecto de la calidad, cantidad, condiciones, y cualquier otra situación del Premio, la que recaerá exclusivamente en Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. S.A

14) Información al Consumidor y responsabilidad: Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. no se hace responsable por los gastos asociados a la participación en el Concurso. Además, todos los trámites y gastos asociados que no se encuentren en las bases del Concurso, cualquiera sea su naturaleza o especie, siendo dichos gastos responsabilidad exclusiva del ganador, tampoco serán de responsabilidad de Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda.

15) La aplicación de las Bases no dará derecho a reclamo alguno en contra de Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda., ni de sus ejecutivos, trabajadores o personeros, especialmente en el caso que se niegue la entrega de cualquier premio por estimarse que al respecto no se han cumplido las reglas establecidas en estas Bases. Esto, sin perjuicio de las acciones que la Ley reconoce a los consumidores para exigir el cumplimiento forzado de lo ofrecido. Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. se reserva el derecho de modificar las Bases de este Concurso total o parcialmente, debiendo comunicar dicha circunstancia al público a través de la página oficial del concurso www.redgol.cl o de otros medios utilizados como canales oficiales para la comunicación de información del presente concurso. La modificación total o parcial de las presentes Bases no generará responsabilidad ni compensaciones a favor de terceros o de los Participantes, siempre que no vulnere derechos adquiridos por éstos ni altere el contenido esencial de las presentes bases ni del concurso.

16) El incumplimiento de las condiciones o procedimientos establecidos por Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. para la participación de este Concurso implica la inmediata exclusión del Concurso y/o la revocación de los premios obtenidos.

17) Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. se reserva el derecho a iniciar las acciones legales que procedan en caso de detectar irregularidades durante el Concurso y de descalificar inmediatamente a los Participantes que hubieren intervenido en dichas irregularidades.

18) La participación en el concurso supone la aceptación íntegra del contenido de las presentes Bases y la sumisión expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe FUTBOL SITES. Asimismo, la entrega del Premio está sujeta a la aceptación expresa por el ganador de las presentes Bases.

Legislación y jurisdicción: El concurso se rige por la legislación chilena. Para cualquier cuestión derivada de la aplicación, interpretación o cumplimiento del concurso, de las Bases y/o de cualquier documentación generada en relación con el concurso, serán competentes los Juzgados y Tribunales conforme lo establecido en la ley de protección al consumidor.

VI.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR.

19) No pueden participar en este Concurso los trabajadores del Organizador, los trabajadores de SMU S.A., Rendic Hermanos S.A., y/o de cualquiera de las empresas del grupo SMU, así como tampoco sus directores y gerentes; tampoco podrán participar el personal de las agencias publicitarias, y proveedores involucrados en este Concurso, ni sus cónyuges y/o parientes por afinidad y consanguinidad en toda la línea recta y colateral hasta el segundo grado inclusive

VII.-EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.

20) Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. y Rendic Hermanos S.A. no serán responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el ganador o terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión de la participación en el Concurso y/o con motivo o en ocasión del retiro de los Premios y/o utilización de los mismos.

21) Sociedad Comercial Futbol Sites Network Chile Ltda. podrá suspender, modificar o cancelar el Concurso en caso de que se presenten circunstancias extraordinarias oimprevistas que no le permitan llevar a cabo el concurso, sin que los participantes tengan derecho a reclamo alguno; lo cual será debidamente informado al público en general.

REPRESENTANTES LEGALES DEL ORGANIZADOR: Luis Marambio Ibarra

Cédula de identidad N° 14.138.551-8.