Tras la salida de Andrés Aguayo del cargo de entrenador de la selección chilena femenina Sub 20, la Federación de Fútbol de Chile comenzó a buscar a su reemplazante.

Atención: ANFP inicia un concurso público para buscar nuevo DT de la Roja Femenina Sub 20

Después de un año 2022 complicado, con eliminaciones inapelables en el Sudamericano Femenino Sub 20 que se celebró en La Calera, y en los Juegos Suramericanos (Odesur), Andrés Aguayo fue desvinculado como entrenador de la Roja Femenina Sub 20 durante los primeros días de enero.

Alex Castro, también DT de la Sub 17, asumió el puesto mientras tanto como ayudante técnico de José Letelier en la adulta, mientras la Federación de Fútbol de Chile le busca reemplazante a Aguayo. Y este miércoles comenzó la búsqueda.

Mediante un concurso público, ANFP convocó a distintos entrenadores para postularse al cargo que actualmente tienen libre. La idea es que quienes deseen asumir el puesto de entrenador de la selección chilena femenina Sub 20 hagan llegar la intención a los encargados de la FFCh.

No es una búsqueda inédita la que está realizando la federación, ya que en 2021 buscaron así a DT para la Sub 15 y Sub 17 masculina de la Roja, y en 2022 hicieron lo mismo con las selecciones de futsal. Así anunciaron a Ariel Leporati, Hernán Caputto e Ignacio Cabral, respectivamente.

¿Qué competencias exigen? Para participar en el proceso de reclutamiento, los interesados deben tener el título de director técnico, además de la licencia PRO, y experiencia de al menos cinco años en formación deportiva.

Además, ANFP informó que la recepción de antecedentes se inicia este miércoles 25 de enero y finaliza el 10 de febrero de este año. Es decir, durará dos semanas. Además de sus documentos, los postulantes deben enviar su pretensión de renta a reclutamiento@anfpchile.cl.