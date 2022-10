Esta semana se dará el puntapié inicial de la Copa Libertadores Femenina 2022. Quito será la sede que reciba el certamen continental, que cuenta con dos clubes chilenos (Universidad de Chile y Santiago Morning) y una futbolista nacional que milita en el extranjero (Gisela Pino en Deportivo Cali).

Conmebol confirmó, hace unos días, que habrá transmisión gratuita del torneo continental para toda Latinoamérica. Pluto TV, plataforma de streaming perteneciente a Paramount, compró los derechos del certamen y tendrá todos los partidos en directo y en repetición durante los 15 días que se extienda el torneo.

¿Cómo será? La plataforma, disponible para Android e iOS, además de su sitio web, liberó el canal Pluto TV Deportes (402) para transmitir en vivo dos partidos por día mientras se extienda la fase de grupos. En el caso de la U, serán emitidos todos sus encuentros, mientras que las Bohemias solo podrán ver mediante esa plataforma las fechas 1 y 2.

Juan Emilio Roa, director comercial de CONMEBOL, aseguró que "el fútbol femenino tiene todo por delante. Esta alianza con Paramount, empresa con más de 100 años de trayectoria, nos permitirá llevar a la Libertadores Femenina a todos los fans de Latinoamerica de forma gratuita", explicó el directivo de la confederación.

Considerando que no todos los encuentros serán transmitidos en vivo por la plataforma, hay dos alternativas para poder acceder a la transmisión de los duelos que no vayan por Pluto TV: DirecTV Sports y Facebook Watch CONMEBOL Libertadores Femenina. Estará disponible en todas las señales deportivas y, además, en la aplicación DirecTV GO.

Programación Pluto TV

13 de octubre

17:00 Defensor Sporting (URU) vs Boca Juniors (ARG)

19:15 Corinthians (BRA) vs Deportivo Cali (COL)

14 de octubre

17:00 Universidad de Chile (CHI) vs Independiente del Valle (ECU)

19:15 América de Cali (COL) vs Santiago Morning (CHI)

16 de octubre

17:00 Boca Juniors (ARG) vs Ñañas (ECU)

19:15 Always Ready (BOL) vs Corinthians (BRA)

17 de octubre

17:00 Universidad de Chile (CHI) vs Libertad-Limpeño (PAR)

19:15 Alianza Lima (PER) vs Santiago Morning (CHI)

19 de octubre

17:00 Ferroviária (BRA) vs Boca Juniors (ARG)

19:15 Deportivo Cali (COL) vs Always Ready (BOL)

20 de octubre

17:00 América de Cali (COL) vs Alianza Lima (PER)

19:15 Palmeiras (BRA) vs Universidad de Chile (CHI)

Programación Fecha 1 DirecTV Sports

Jueves 13 de octubre

17:00 Olimpia vs Always Ready | Directv Sports (614/1614)

17:00 Defensor Sporting vs Boca Juniors | DirecTV Sports + (613/1613)

19:15 Corinthians vs Deportivo Cali | DirecTV Sports (610/1610)

19:15 Ñañas vs Ferroviária | DirecTV Sports + (613/1613)

Viernes 14 de octubre

17:00 Universidad de Chile vs Independiente del Valle | DirecTV Sports (610/1610)

17:00 Alianza Lima vs Deportivo Lara | DirecTV Sports + (613/1613)

19:15 Palmeiras vs Libertad-Limpeño | DirecTV Sports (612/1612)