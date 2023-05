La primera Vuelta Femenina culminó de forma exitosa este fin de semana en España. El mano a mano entre Van Vleuten y Vollering marcó una tremenda jornada del deporte femenino y finalmente la neerlandesa Annemiek van Vleuten se quedó con el triunfo tras registrar un tiempo con nueve segundos menos que su contrincante.

El evento que se registró en la subida a Lagos de Covadonga registró la lucha de dos compatriotas por poclamarse campeonas de la primera Vuelta femenina. Van Vleuten inició la última etapa como líder y con una cómoda ventaja de 11 minutos y 11 segundos. Demi Vollering, en tanto, a pesar de que se esforzó al máximo, se quedó a las puertas de la victoria.

La experimentada ciclista del SD Worx fue más rápida al completar los 93,7 kilómetros que separaban Pola de Siero de Lagos de Covadonga. En la etapa del domingo, Van Vleuten luchó para mantener la ventaja lograada el día anterior entre Castro Urdiales y Laredo en Cantabria, y ese esfuerzo le valió ganar en la general.

A pesar de que no ganó ninguna de las etapas, neerlandesa que resultó ganadora admitió que tuvo miedo de no poder ganar: "He llegado a pensar que perdía la carrera porque la verdad es que han tenido un punto más de fuerzas que yo en la subida, quizás por el esfuerzo de ayer. Me han llevado al límite, han sabido jugar bien sus cartas, pero yo no me he rendido".

Finalmente la Vuelta femenina terminó siendo un éxito y el duelo entre las dos ciclistas neerlandesas fue uno de los grandes atractivos de la carrera que inició el pasado lunes en Torrevieja. Cabe mencionar que Van Vleuten en 2022 ganó el Mundial, Giro Tour y la predecesora de la vuelta.