En enero del 2022, Deportes Puerto Montt presentó su primer contrato profesional para Alexia Gallardo, lo que le valió ir con la Roja Femenina Sub 20 al Sudamericano y los Odesur y entrar al radar del campeón actual: Colo Colo.

Deportes Puerto Montt Femenino, luego de la primera denuncia de sus jugadoras por no pago de sueldos e incumplimiento de distintos compromisos con su plantel, comenzó a despotenciarse de cara al Campeonato Femenino 2023. Aunque la idea era subir un poco el nivel, finalmente varias de sus futbolistas decidieron salir.

Alexia Gallardo es una de ellas. La Guagua era una de las figuras de las Hijas del Temporal, y después de buenas temporadas fue la primera jugadora que firmó contrato profesional en enero 2022, fue con la Roja Femenina Sub 20 al torneo Sudamericano de la categoría y también a los juegos Odesur. Y ahora entró al radar del campeón.

Colo Colo puso sus ojos en Gallardo, quien ya le dijo adiós al equipo sureño. "HOY, después de casi 7 años aquí, me despido. Y como siempre toda despedida es difícil, pero toca seguir mis sueños, mis metas y seguir creciendo en esto que tanto nos apasiona a muchos", comentó.

"Quiero agradecer a cada hincha del club que siempre me demostró cariño en todo estos años aquí; decirles que dejé todo cada vez que me ponía la albiverde, pedir disculpas si alguna vez no estuve a la altura, pero siempre defendí a muerte estos colores", añadió Alexia.

Para Gallardo, "lo más importante de esto, es todo lo que me llevo de este hermoso club. A todas mis compañeras y cada integrante del cuerpo técnico que pasó por el club: los aprecio mucho y de todos ellos me llevo algo lindo, por eso muchas gracias por todo. HASTA PRONTO DELFINES Y DELFINAS. La redonda nos volverá a encontrar en algún lugar siempre".

Es de esperar que la puertomontina sea presentada en el Cacique durante los próximos días; pese a que la pretemporada de Colo Colo empezó esta semana, todos los días han sido de evaluaciones médicas y ya el próximo lunes 30 será el día 1 de entrenamientos en cancha. Allí será oficializada.