El Campeonato Femenino 2022 terminó la primera rueda este fin de semana y definió a los ocho clubes que estarán en el grupo A, que peleará por las semifinales y el título, y a los siete equipos que intentarán zafar del descenso y permanecer en la primera división durante 2023.

Antes de empezar la segunda rueda, las instituciones tendrán un fin de semana de parón, por lo que las acciones se retomarán el 27 y 28 de agosto. El partido más especial de la fecha 1 será el Clásico Universitario, que enfrentará a Universidad de Chile y Universidad Católica, con las Leonas como locales.

Considerando el castigo que tiene el CDA, por los incidentes en el Superclásico femenino de la fecha 5, la U no puede hacer de local allí. Por eso hoy manejan dos opciones para su localía: el estadio Modelo de Pudahuel, donde ya jugaron ante Iquique, o el estadio Nacional, como preliminar del Clásico Universitario masculino.

Los partidos más especiales enfrentarán a U de Chile vs Santiago Morning (fecha 3, 24-25/9), U Católica vs Colo Colo (fecha 4, 1-2/10), Colo Colo vs Santiago Morning (fecha 5, 5-6/11) y Colo Colo vs U de Chile (fecha 6, 19-20/11).

El torneo tendrá varias pausas: la primera será el fin de semana del 3 y 4 de septiembre por la fecha FIFA y el plebiscito nacional. Luego viene el 17 y 18 de septiembre, por Fiestas Patrias. Después durante todo octubre, salvo el primer fin de semana, por la Copa Libertadores Femenina. Cierra el 12 y 13 de noviembre, con una nueva ventana de selecciones.

Revisa el fixture completo del grupo A del Campeonato Femenino 2022