La selección chilena sub 17 jugará la Revelations Cup contra México, Colombia y Canadá entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre.

A México los pasajes: La nómina de la Roja Femenina sub 17 para la fecha FIFA

Aunque la selección chilena femenina adulta pasará de largo y no jugará amistosos en la fecha FIFA de septiembre, la primera de tres previas al repechaje mundialista, la Roja sub 17 viajará hasta México para disputar la Revelations Cup 2022, la última prueba antes del Mundial Femenino sub 17 India 2022.

19 jugadoras fueron convocadas por el entrenador Alex Castro para emprender rumbo a Guanajuato durante los próximos días. La mayoría de futbolistas citadas acostumbran a entrar en las nóminas nacionales, pero hay un nombre que destaca: Arantza Suazo, que se ha ido ganando su puesto en la selección.

Además de la hija de Chupete Suazo, varias otras jugadoras que también brillan en sus primeros equipos ya se convirtieron en inamovibles de la sub 17: Catalina Figueroa y Tali Rovner en la UC, Anaís Cifuentes en Colo Colo, Katerine Cubillos en Deportes Iquique o Natsumy Millones en Coquimbo Unido.

El primer partido de la Roja Femenina en este torneo será frente a México, el miércoles 31 de agosto a las 17:00 (hora de Chile). Luego sigue el encuentro ante Colombia, que se jugará el sábado 3 de septiembre a las 14:00.

Finalmente, el martes 6, también a las 14:00 horas, jugarán frente a Canadá para cerrar la Revelations Cup y su último desafío de cara a la Copa del Mundo. Todos los encuentros se jugarán en la Unidad Deportiva Henríquez Fernández Martínez, en la ciudad de Guanajuato.

La nómina de la Roja sub 17 para la Revelations Cup

Arqueras: Catalina Mellado (Colo Colo), Emelie Borie (Universidad de Chile).

Defensas: Anaís Cifuentes (Colo Colo), Monserrat Hernández (Santiago Morning), Catalina Figueroa (Universidad Católica), Sabrina Clavijo (Palestino), Arantza Suazo (Deportes La Serena), Tali Rovner (Universidad Católica).

Mediocampistas: Anaís Álvarez (Colo Colo), Paloma Bustamante (Colo Colo), Rachel Ramírez (Colo Colo), Emma González (Universidad de Chile), Ámbar Figueroa (Santiago Morning).

Delanteras: Constanza Oliver (Santiago Morning), Katerine Cubillos (Deportes Iquique), Natsumy Millones (Coquimbo Unido), Daniela Acevedo (Universidad de Chile), Maitte Tapia (Palestino), Mariel Pastenes (Palestino).