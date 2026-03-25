Dentro de dos semanas, a partir del martes 7 de abril, Audax Italiano, O’Higgins y Palestino comenzarán su participación en la fase de grupos en Copa Sudamericana 2026, en busca de poner al fútbol chileno, otra vez, en el mapa continental.

Mientras los celestes tendrán una zona compleja ante São Paulo, Millonarios y Boston River; los tetracolores enfrentarán a Gremio de Porto Alegre, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra. Por su parte, los itálicos jugarán contra Olimpia, Vasco Da Gama y Barracas Central.

Con el propósito de conocer cómo le irá a Audax, Palestino y O’Higgins en Copa Sudamericana, en RedGol recurrimos a la Inteligencia Artificial, para conocer cuál es su pronóstico respecto de la suerte de los cuadros chilenos. No será sencillo.

ver también Sorteo de grupos de la Copa Sudamericana: O’Higgins, Palestino y Audax ya tienen rivales

El pronóstico de la IA para Audax, Palestino y O’Higgins en Copa Sudamericana

Como lo hicimos para los chilenos en Libertadores, utilizamos ChatGPT y le solicitamos que actúe como “un Analista de Datos Deportivos de Élite y Experto en Fútbol Sudamericano con 20 años de experiencia”, y le pedimos que hiciera su análisis bajo “cinco pilares tácticos“, con un porcentaje asignado.

Estos son: Factor localía y geografía (con un 30 por ciento), momento de forma de los equipos (25%), jerarquía histórica en Copa Libertadores (15%), valor de su plantilla (20%) y bajas sensibles (10%).

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¿Cuáles fueron los resultados?

PALESTINO

71% de chances de clasificar , como mínimo, a fase de Playoffs.

, como mínimo, a fase de Playoffs. Ganarle a Universidad de Chile le dio un envión de confianza brutal.

Opción real de pelear el liderato del Grupo F si Grêmio rota o se cae en algún tramo.

si Grêmio rota o se cae en algún tramo. Positivo historial reciente en torneos Conmebol.

O’HIGGINS

Dinámica deportiva frágil tras quedar afuera de Copa Libertadores

tras quedar afuera de Copa Libertadores Irregular presente futbolístico en Liga de Primera y Copa de la Liga. Suma tres juegos sin ganar.

en Liga de Primera y Copa de la Liga. Suma tres juegos sin ganar. Escenario hostil al visitar a Millonarios en la altura de Bogotá.

3° lugar de Grupo C, con una posibilidad no menor de pelear el 2.º si roba puntos en Bogotá y no pierde en casa.

AUDAX ITALIANO

Extensa lista de ausencias en su plantel por lesión.

Jerarquía continental baja , no jugaba torneos Conmebol desde 2023.

, no jugaba torneos Conmebol desde 2023. Valor de mercado muy por debajo de todos sus rivales de grupo.

Complicadas visitas a Asunción y Río de Janeiro.

4º del Grupo G, con opción de ser 3º si Barracas no aprovecha su localía.

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En síntesis