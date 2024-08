"No sabe dónde está parado": Junior entra en feroz polémica con longevo periodista colombiano

La derrota que sufrió Junior de Barranquilla ante Colo Colo en Copa Libertadores caló hondo en Colombia. Y la crítica periodística no tardó en llegar, sobre todo del longevo y afamado Carlos Antonio Vélez

El comunicador, que trabaja en los canales de TV Win Sports y RCN TV, además de Antena 2 Radio, lanzó durísimas críticas contra el técnico Arturo Reyes, acusándolo de ser el gran culpable de la derrota.

“Ay, Dios mío”, comenzó señalando. “Desarmó todo Reyes. Hizo un primer tiempo marrullero, ‘setentón’, de otras épocas de Copa Libertadores: tirarse al piso, no dejar jugar al contrario, interrumpir y contraatacar. Esas son prácticas viejas y mañosas”, agregó.

Añadió el periodista que “no es que se demoró en los cambios, es que los hizo mal. Sacó los extremos, metió jugadores frescos seguramente para contraatacar, pero no tenía la pelota. Así que el rival le manejó todo”, y dijo también que “Almirón le dio un repaso a Reyes en el segundo tiempo”.

El DT Arturo Reyes recibió muchas críticas en Colombia

La respuesta del Junior

Increíblemente el ayudante técnico del DT Arturo Reyes, Luis Melo, salió a contestarle a Vélez, algo que pocas veces ocurre. “He escuchado a Carlos Antonio Vélez porque es un tipo que calla y divide más al país con lo que comenta y nosotros hasta dónde tenemos que aguantar sus improperios”, sostuvo en Cuid Sports a pocos días de perder con Colo Colo.

“Algunos le dicen doctor, no sé si es médico o tiene doctorado en comunicación social. Otros le dicen profesor, no sé a quién entrenó, creo que ni siquiera al equipo de la familia. Es una cantidad de improperios que alimenta a la gente lo que va en contra del crecimiento de la cultura táctica del juego”, siguió el descargo.

“No sabe ni dónde está parado y desafortunadamente no ha entendido que el conocimiento, que no sé si lo tenga, porque hablar de fútbol es una cosa, entrenar otra y dirigir es otra. El fútbol profesional te da protagonismo y este tipo de personas con las cosas que dice muchas veces sin fundamento le da protagonismo, pero todos sabemos que no es deseada en varias partes del país”, sentencio el ayudante de Junior.

Finalizó expresando que “no ha entendido qué es lo que es un comunicador social y no sé en qué punto de la vida quién le dio el estatus de juez. Ha hecho demasiado daño. Es persona no grata en Bucaramanga y es un tipo que cuando está comentando, muchos le bajan el volumen al televisor”, expresó Melo.