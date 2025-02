Dura caída de Boca Juniors en Lima. El cuadro en el que militan los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios perdió por 1-0 ante Alianza Lima en la ida de la segunda fase de la fase preliminar de Copa Libertadores.

El cuadro xeneize es amplio favorito para clasificar al certamen copero. Sin embargo, sus últimas presentaciones en el torneo argentino hacían dudar de sus capacidades e, incluso, algunos daban a los de Matute como ganadores.

Temprano fue el gol de los Íntimos. Pablo Ceppelini puso la apertura del marcador cuando apenas iban cuatro minutos de juego. De ahí en adelante, el elenco de Fernando Gago no supo cómo destrabar el partido.

Críticas que llueven en el equipo de Carlos Palacios: alertan por crisis en Boca Juniors

No es normal que Boca Juniors esté jugando una fase preliminar de Copa Libertadores. El cuadro de Fernando Gago consiguió los tickets para el torneo continental al ubicarse terceros de la tabla anual, pero estuvieron cerca de ni siquiera clasificar.

Es por eso que nadie quedó indiferente en Argentina tras la derrota ante Alianza Lima. En una columna de TyC Sports, Antonio Serpa molió al equipo xeneize, asegurando que se les paró… el corazón.

“No late, no hay un solo signo vital, no parece correrle una sola gota de sangre por las venas“, empezó escribiendo el periodista trasandino, quien realizó una dura crítica con “los que viajaron a Lima”.

“Son nada, papel pintado. O por muy nuevos, o por muy chicos, o porque no tienen el carácter suficiente. Los grandes, los que deberían poner la cara, se quedaron en Buenos Aires haciendo camilla“, lanzó Serpa.

“Uno esperaría que después de un partido como el de anoche en Lima hubiera trompadas en el vestuario. Que se cagaran bien a piñas, que se putearan, que se dijeran de todo, que se vaciaran. Pero ni con una tonelada de imaginación puede verse a estos pibes haciendo algo así“, sentenció un enojadísimo periodista argentino.

Palacios aportó, pero no consiguió destrabar el partido ante Alianza Lima | Getty Images

¿Cuándo se juega la vuelta del Alianza Lima y Boca Juniors?

Boca Juniors hará de local en Buenos Aires ante Alianza Lima, el próximo martes 25 de febrero, a las 21.30 horas. Los Xeneizes harán de dueños de casa en La Bombonera.