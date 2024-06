La selección chilena inició la cuenta regresiva para el debut por la Copa América 2024. El equipo comandado por Ricardo Gareca inicia la competición ante Perú este viernes 21 de junio.

Duelo que será el debut oficial para el Tigre y que será más que especial para la Roja. Es que dentro del plantel tienen claro que no es un partido cualquiera y que puede marcar un antes y un después en este proceso.

“Todos sabemos lo que significa jugar un clásico con Perú. Abrimos la copa América con un partido muy importante. Pero estamos muy contento con el trabajo que venimos realizando”, adelantó Víctor Dávila este miércoles en conversación con los medios.

El delantero formado en Huachipato recalcó lo importante que es estar en la Roja y que buscará ser titular el viernes. “Cuando uno entra a la selección el sueño siempre es llegar a la adulta y ser un jugador importante en el plantel. Es un sueño jugar la copa América”, indicó el ariete del CSKA Moscú.

Dávila cambia el sistema

Pero eso no fue todo porque el delantero de 26 años incluso reveló que esta dispuesto a cambiar de perfil para ser considerado por Gareca. Lo que podría generar más de un problema para el esquema que prepara Perú.

“Me he sentido muy bien. Se lo he dicho al profe, tanto por derecha como por izquierda no tengo problema por dónde me toque empezar”, sentenció.

Dávila sería de la partida ante Perú

Cabe consignar que el duelo del debut para Chile será este viernes 21 a las 20:00 horas por el Grupo A. La Copa América 2024 parte el jueves 20, con el encuentro entre Argentina, actual campeón, y Canadá.