El ex defensa de la Roja analizó el juego de quien fuese su compañero de selección y, aunque le quitó toda la responsabilidad, fue tajante.

Una de las cosas que llamó la atención del duelo entre la Selección de Chile y la de Perú, fue el enojo de Alexis Sánchez. El Maravilla fue elegido el jugador del partido, pero no se salvó de las críticas por sus malas pulgas y su dispersión por la cancha.

De hecho, figuras históricas relacionadas con la Roja, como el Coca Mendoza o Peineta Garcés, criticaron duramente al tocopillano. El último fue más allá que todo el resto y pidió que le quiten la dorsal 10.

Es que nadie entendía por qué Alexis Sánchez intentaba hacer todo en el equipo nacional. Según Johnny Herrera, su multitarea hace que se confundan sus propios compañeros, lo que ha redundado en una baja en el nivel colectivo.

Dentro de esa retahíla de jugadores, uno que no guardó sosiego y aprovechó de sacar los trapitos al sol fue Gonzalo Jara. El ex compañero de Alexis contó por qué se peleó con el tocopillano y lo que provoca en el resto de los jugadores de la Roja.

¿Qué dijo exactamente Gonzalo Jara?

Lo hizo en TNT Sports, cuando se analizaba el partido de la Roja ante Perú. Gonzalo Jara contó por qué se peleó con Alexis Sánchez en la Selección y dejó entrever cierto “cabronismo” del tocopillano.

En el panel analizaban el hecho de que Alexis Sánchez se mostró demasiado activo, pidiendo cada pelota e intentando siempre ir para adelante. El Bichi Borghi llegó a decir, incluso, que no estaba en su naturaleza como jugador el dar un pase hacia atrás. Ahí fue que el jugador del dedo coqueto intervino.

Amigos y, a veces, rivales: Gonzalo Jara y Alexis Sánchez | Photosport

“Para poner en contexto, la pelea que yo tuve con él fue por exactamente lo mismo. Yo no se la daba, porque a mí no me sirve dársela de espalda si tengo otros volantes. Yo se la voy a dar al que esté mejor”, analizó Gonzalo Jara.

“Ahora, después cargarle la mano de que resolvió o no mal, eso es criticable. Pudo perder pelotas o decidió mal, pero este es un juego colectivo. A Chile le taparon lo mejor que tiene: las bandas. Lo estudiaron y Chile no tiene otra variante hoy para resolver”, enfatizó el ex defensa de la Roja.