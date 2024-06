Ya no queda prácticamente nada para que Chile debute en la Copa América 2024. La Roja inicia este viernes su aventura en Estados Unidos ante Perú, en una nueva edición del Clásico del Pacífico que tendrá un ingrediente más que picante en el AT&T Stadium.

Esto lo decimos porque en el país vecino son varios los que todavía no perdonan que Ricardo Gareca los “traicionara” al aceptar dirigir a la selección chilena. Para algunos derechamente se fue al enemigo, algo que dejaron en claro en el medio Trome.

En una columna firmada bajo el seudónimo de El Bombardero, en Perú le cayeron con todo al Tigre, afirmando que “este vienes arranca la Copa América para la selección. Y el rival es el Chile de Gareca. El mismo que gritaba que era más peruano que el arroz con leche y su rostro inundó las calles de la capital en el inicio de las Eliminatorias para moverle el piso al ‘Cabezón’ Reynoso”.

“Tenía 193 países para dirigir, pero se fue al enemigo. Para mí nunca tuvo compromiso, seriedad, ni le interesó los colores como decía en la publicidad de un banco”, agregaron.

En ese sentido, apuntaron que “aquí no renovó porque le bajaron un ‘cachito’ el sueldo y por esa misma cantidad arregló un año y medio después con los sureños. O sea, amor a los chicharrones y no al chancho. Todo no es dinero en la vida. Aquí se hizo millonario y hasta la comida de su mascota le salía gratis”.

“Allá sus viudas que hasta hoy lo defienden. Yo me saco el sombrero por Bielsa y Alfaro, y otros entrenadores que clasificaron directo a un Mundial sin ayuda de la ‘mesa’ y dejaron una base para el futuro. Así es…”, concluyeron.

Hay varios en Perú que todavía no le perdonan a Gareca su partida a la selección chilena. | Foto: Getty Images.

¿Cuándo debuta la selección chilena en la Copa América 2024?

La Roja jugará su primer partido en la Copa América 2024 ante Perú este viernes 21 de junio a partir de las 20:00 (hora chilena) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.