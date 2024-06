La selección chilena tiene un importante duelo con la historia cuando este martes enfrente a la selección de Argentina por la Copa América 2024, donde los trasandinos llegan con Lionel Messi al mando.

Por lo mismo, luego de su notable imitación de Stefan Kramer al técnico Ricardo Gareca, ahora le tocó el turno al campeón del mundo, quien ahora tiene un nuevo momento en el torneo en Estados Unidos.

Si bien antes ya lo había realizado, ahora fue el momento preciso para mover a la concentración de la selección de Argentina, donde un Messi habló de todos sus miedos al enfrentar a la Roja.

Un video que está publicado en YouTube y donde Messi en versión Kramer fue entrevistado por Gabriel Labraña, Juvenal Olmos y Claudio Borghi, con quien tuvo las bromas más pesadas.

Messi a lo Kramer con sus finales con Chile

Siempre se le recuerda a Lionel Messi por las dos finales de Copa América que perdió con la selección chilena, donde incluso llegó a renunciar a Argentina, alg que tocó el humorista.

“Lo comenté, lo dije, se lo dije a Ota, a Nahuel, que cuando nos ganó Chile y dije que esto no es para mi, no se me dio. De ahí que Chile se convirtió en mi maestro. No lo vendí, lo sufrí mucho, nos trataron muy mal, iba a Argentina y me decían otras cosas: ‘Di Caprio ganó un Oscar antes que vos el Mundial'”, comentó.

En ese sentido, también aseguró que “veía todos los días el meme de Alexis, cuando estaba atrás. Bueno Cavani también lo miraba, pero atrás estaba Gonzalo Jara”.

Pese a todo, también se declaró fanático de la televisión chilena, la que sigue desde Miami con su familia: “Me gusta Chile, consumo su tele. Veo Podemos Hablar, estuvo muy buena la entrevista a Kaminski, la Anto es fanática de Carla Jara. Pero no estoy al tanto de todo”, precisó.

Las bromas de Messi al Bichi Borghi

Uno que no pudo dejar de molestar y estuvo siempre atento a las bromas fue Claudio Borghi, donde la versión de Messi lo acompañó en sus sufrimientos, donde dijo que era el padre de la generación dorada.

“Se que ustedes también sufrieron, a vos te pasó de todo, siendo que vos sos el padre oculto de la generación dorada. Fue injusto cuando te decían ‘guatón parrillero’, porque no preparas asados y te gustan más los fideos. Vos le dejaste todo listo al Loco Bielsa”, detalló.

“Me cago de risa en Todos Somos Técnicos, porque hablan de la liga chilena como si fuera la Premier League. Me rio con Toby Vega y con De Tezanos que está un poco distinto”, soltó apuntando a Labraña.

Revisa la imitación de Kramer:

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.