El "Mago" no ocultó su sentir tras conocer el anuncio de Conmebol sobre quien impartirá justicia en el duelo clave por Copa América.

Un tema más que sensible en los últimos días de la Copa América 2024, más aún contra la Selección Chilena es el arbitraje. Tras la polémica actuación del uruguayo Andrés Matonte, en la concentración nacional esperaban con escepticismo la designación para el duelo clave ante Canadá.

Es que no sólo fue lo que ocurrió con el juez oriental, sino también en el primer encuentro de la cita continental ante Perú, donde el brasileño Wilton Sampaio cortó constantemente el juego y permitió la agresividad de los incaicos contra La Roja.

Pues bien, la Conmebol dio a conocer las designaciones arbitrales para la tercera fecha de la fase de grupos, y para el duelo de Chile ante Canadá se eligió a un viejo conocido, el colombiano Wilmar Roldán, el mismo que dirigió la Final ante Argentina en la Copa América 2015.

El juez internacional estará acompañado por los asistentes Alexander Guzmán y Jhon Alexander León; más Jhon Ospina como cuarto árbitro. Mientras que en el VAR estarán los estadounidenses Corey Parker y Armando Villarreal, más el también colombiano Yadir Acuña.

El llanto de Jorge Valdivia por designación de Roldán para Chile-Canadá

Esta noticia no cayó para nada bien en alguien que estuvo precisamente en aquella definición del 2015 en el Estadio Nacional, como Jorge Valdivia, quien no ocultó sus emociones al conocer la noticia en Radio ADN, y no dudó en asegurar que el cafetalero perjudicará al Equipo de Todos.

“Roldán nos metía el saco siempre“, aseguró de partida el Mago, para luego agregar que “nos va a seguir metiendo el saco, pero menos que Matonte sí. Eso está claro”, aunque sostiene que “más que Roldán, a mi me preocupa el VAR”.

¿Cuándo es este duelo definitorio por Copa América?

En el marco de la última fecha del Grupo A, la Selección Chilena buscará el triunfo que los deposite en cuartos de final frente a Canadá, que con un empate clasifica. El encuentro se disputará este sábado 29 de junio, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Exploria de Orlando, Florida.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.