Gonzalo Jara asegura que la Roja es una selección pragmática que no tiene la intensidad que se vio en la era de la Generación Dorada.

Gonzalo Jara no quiere chaqueteros de la Roja: "La gente debe acostumbrarse al 4-4-2"

La selección chilena no ha tenido buenos resultados en la Copa América, luego de empatar 0-0 con Perú y perder 1-0 ante Argentina. Algo que de cara al duelo contra Argentina, hace que muchos hinchas no estén felices con Ricardo Gareca.

El estilo de juego de la Roja dista mucho de lo que se veía hace una década, con la Generación Dorada en su esplendor, atacando a todos los rivales y mostrando una gran dinámica.

Gonzalo Jara, defensor de Chile en esos años, aclara que la gente debe acostumbrarse al nuevo estilo de Gareca, mucho más pragmático y defensiva para sumar puntos.

“Es algo que lo hemos hablado, llegó el profe Gareca que juega 4-2-3-1 o 4-4-2 y la gente se tendrá que acostumbrar”, manifestó en TNT Sports.

Chile es una selección totalmente diferente a la de los últimos años

Chile sin intensidad

Agregó que “nosotros (ex futbolistas) tenemos más que claro que quizás esa es la fórmula, ya que no tenemos los jugadores para jugar como se hacía antes, no tenemos la misma intensidad”.

“El Chile que veíamos antes no lo vamos a ver y esa es una realidad. Ante Argentina se pudo atacar más con un Alexis más fino, pero la forma es la forma”, señaló para dejar en claro que los tiempos han cambiado.