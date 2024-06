La Copa América 2024 está cerca de comenzar y se toma la atención de todos los medios deportivos del continente. En México, por ejemplo, los periodistas ya se ven instalados en la fase de cuartos de final y adelantan un posible cruce con la Roja, que en 2016 los goleó por 7-0.

México forma parte del Grupo B con Ecuador, Venezuela y Jamaica, mientras que Chile está en el Grupo A con Argentina, Perú y Canadá. Pueden toparse en la siguiente ronda, si ambos clasifican. Fue en ese análisis que el periodista Rubén Rodríguez de Fox Sports ninguneó a la selección chilena.

“Creernos que estamos a la altura de Brasil, Argentina o Uruguay es un gravísimo error y eso puede pesar. Pero creo que México avanzará a siguiente fase con aspiraciones de llegar a semifinales”, contó Rodríguez al panel de La Última Palabra, el que comparte con el chileno Fabián Estay.

“El cruce va a ser fundamental. Si quedas en segundo lugar de tu grupo, te aseguro que te toca con Argentina. Si quedas primero, puedes enfrentarte a Perú, Chile o Canadá, que no es lo mismo. Perú no está a la altura, Chile menos, y Canadá ni me hables”, disparó.

Fabián Estay tuvo la respuesta perfecta para un periodista mexicano que ninguneó a la Roja: el 7-0 | Photosport

Ahí, Rodríguez fue interrumpido. “Eh, Fabi, ¿qué pasó?”, le dijo el conductor a Fabián Estay. El chileno, radicado hace muchos años en México, solo necesitó levantar siete dedos para argumentar contra Rodríguez. La goleada que propinó la Roja el 18 de junio del 2016 todavía saca ronchas por allá.

“Este wey hablando todavía del pasado. Fíjate nada más como se llena la boca con ese siete, en vez de presumir las dos copas”, contestó enojado Rodríguez. “¡Pero si estamos hablando del posible cruce entre México y Chile! ¡Siete les hicimos en el último partido!”, le respondió Estay.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.