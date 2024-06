Chile y Perú se enfrentan en la Copa América en un partido que será especial para ambos entrenadores. Ricardo Gareca se reencontrará con la selección que dirigió entre 2015 y 2022, mientras que Jorge Fossati buscará dar un golpe que ponga fin a las comparaciones con el Tigre.

Precisamente, sobre eso habló Fossati en los días previos al encuentro. El entrenador de Perú se refirió a las comparaciones que inevitablemente se hacen en el país vecino, donde aún guardan un gran cariño por Gareca. ¿Su reflexión? Que solo buenos resultados harán olvidar al Tigre.

Los siete años de Gareca en Perú estuvieron acompañados de hitos como la vuelta al Mundial después de 36 años y el subcampeonato de la Copa América 2019. Por eso, Fossati no duda: “Mientras el equipo no les dé la misma satisfacción, es lógico que recuerden a Gareca”, declaró a Radio La Red.

Y así como no se hizo problemas para hablar del Tigre, tampoco se acomplejó para defender los nombres que citó. “No es el mejor momento de Christian Cueva, pero su capacidad está intacta. Paolo Guerrero está vigente. Hasta que los pibes no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar”, decretó.

Fossati habló de las comparaciones con Gareca y el llamado a los más veteranos | Getty Images

Ricardo Gareca vs Jorge Fossati: ¿A qué hora juegan Chile y Perú?

Perú y Chile se enfrentan el próximo viernes 21 de junio en el inicio de la Copa América 2024. El Clásico del Pacífico, que enfrentará a Jorge Fossati y Ricardo Gareca en las bancas, tomará vida en el AT&T Stadium de Arlington, Texas a las 20:00 horas.

