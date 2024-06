Hay recambio. La selección chilena está en Estados Unidos con la ilusión de volver a ser protagonista a nivel continental, y lo hace renovada, ya que para la Copa América 2024 confirma un par de nuevos nombres que hace rato piden un lugar.

Entre ellos destaca Darío Osorio, quien tras su gran curso, tiene la oportunidad de demostrar que está para ser figura.

¿Dónde juega Darío Osorío?

Darío Osorio juega en el FC Midtjylland, un equipo de la Superliga danesa, la primera división profesional de Dinamarca, donde se desempeña como extremo por ambas bandas desde finales del mes de agosto de 2023, y con quienes tiene contrato por los próximos cuatro años, aunque empieza a sonar en algunos gigantes europeos.

Oriundo de la comuna de Hijuelas, en la provincia de Quillota, el extremo de la categoría 2004 (20 años) debutó profesionalmente en Universidad de Chile el año 2022 tras hacer las divisiones inferiores en el club.

En 2021 fue invitado por Rafael Dudamel a participar de la pretemporada de los Azules, donde se lució con dos asistencias frente a Recoleta. Sin embargo, solo sumaría una convocatoria a la banca esa temporada. A principios de 2022 fue citado por Santiago Escobar para una tanda de amistosos en Argentina, donde tendría su estreno no oficial marcándole a Colo Colo.

Sería en febrero de 2022 cuando debutaría con todas la de la ley, y en las redes a finales de marzo. Darío disputaría un total de 51 partidos en la U con 11 goles y una asistencia en su cosecha, y su buen juego despertaría el interés de gigantes europeos. Sin embargo, recalaría en el fútbol danés.

En su primera temporada en Europa, Darío Osorio jugó 23 de 26 partidos de la Superliga danesa, en los que acumuló ocho goles (uno de penal) y dos asistencias, y se coronó campeón.

¿Y por la Roja?

Por la selección chilena, en tanto, hay una diferencia de seis meses entre su debut por la Sub 20 y su primera citación a la adulta. Participó en la Sub 20 en 2022 y 2023, y en la Sub 23 un partido en el 2022.

Su debut por la absoluta, en tanto, fue a principios de junio de 2022, cuando ingresó al minuto 83 en la caída por 2 goles a 0 frente a Túnez en un amistoso. Posterior a eso, fue convocado en 2022, 2023, y 2024, estando presente en todas las citaciones de las Eliminatorias, y cosechando un gol, pero golazo frente a Francia.