El ex delantero asegura que no se le puede matar por su desempeño ante Perú, pero que el jugador debe saber que tiene la confianza de todos.

Uno de los jugadores que recibió fuertes críticas luego del debut de la selección chilena en la Copa América 2024, fue Darío Osorio. Esto, tras el empate sin goles ante la selección de Perú.

Por lo mismo, el formado en Universidad de Chile está bajo la mirada de los hinchas de la Roja, ahora que será titular en el duelo ante la selección de Argentina, que puede marcar el futuro del equipo nacional en el torneo.

Pese a que la crítica ha sido brave con el jugador, encontró el respaldo en Mauricio Pinilla, quien, ahora en su rol de comentarista en Deportes en Agricultura, sacó la voz por el atacante.

“No se puede crucificar a Darío Osorio por 45 minutos frente a Perú. En un partido feo, donde no hubo puntos altos, que fue trabado, que te bloquearon las bandas y que no te dejaron jugar, que te incomodaron durante 90 minutos. No se le puede crucificar a un chico que viene haciendo las cosas bien”, destacó Pinilla.

Darío Osorio fue criticado por su rendimiento ante Perú en Copa América 2024.Foto: Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport

Pinilla le deja tarea a Darío Osorio en la Roja

En ese mismo sentido, el ex delantero de la selección chilena asegura que Darío Osorio mantiene esos momentos donde se borraba que se veían en la U, pero que hay que darle tiempo para que explote.

“A Darío Osorio lo conocemos así, con esas lagunas, con esos momentos emocionales complicados, lo conocemos de esa manera. ¿A qué Darío Osorio conocemos?”, dejó abierta la interrogante.

Pese a esto, le dejó un mensaje al atacante, dejando en claro que debe entender que es protagonista en el grupo de la Roja, donde tiene que hacer su espacio para ser fundamental en el equipo.

“Tiene que saber que su rol en la selección es primordial, que es un jugador importante. Tiene que sentirse importante. Ya tiene la confianza de entrenador, del público, de sus compañeros, tiene todo para hacerse valer, pero tiene quedarse cuenta donde está parado”, finalizó.

