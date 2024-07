Parecía que se venía sonoro fracaso de Argentina en la Copa América 2024, luego de que Ecuador le igualara sobre el final del tiempo regular y que Lionel Messi fallara su penal. Sin embargo, vino al rescate de la Albiceleste, además del árbitro Andrés Matonte, el arquero Emiliano Martínez.

El Dibu se puso la capa de superhéroe en la definición por penales, y le contuvo los lanzamientos a Ángel Mena y Arturo Minda, claves para que su equipo se llevara la victoria y el pase a las semifinales, donde espera rival entre Canadá y Venezuela.

Como era esperable, tras el encuentro Martínez se nos agrandó y habló sobre este dramático triunfo en Copa América, donde al preguntarle cuál es su secreto para contener los tiros desde los 12 pasos, se puso al lado de Dios y de Diego Maradona para dar el detalle.

“¿Qué se yo? Es una reputación. No sé. Capaz que me veo grande en el arco, capaz es suerte también, porque los penales los puedes adivinar o no, aunque a veces la necesito”, expresa Dibu, quien asegura de paso que “nunca he dicho que soy el mejor del mundo, nunca me lo creo”.

La racha de Dibu Martínez en penales con Argentina

A pesar de las críticas que se le puedan hacer por cómo lo agrandan en su país natal o por su discreto nivel de juego, la realidad es que las estadísticas se ponen del lado del meta de Aston Villa cada vez que enfrenta una definición desde los 12 pasos.

En su carrera con la selección de Argentina, Dibu Martínez enfrentó 24 lanzamientos penales, de los cuales contuvo nueve (ocho en tandas definitorias), dos tiros en el palo y uno desviado, pero lo más importante es que 12 goles le hicieron por este expediente.

Así fue la definición de la Albiceleste ante Ecuador

