Ya se juega la Copa América en Estados Unidos y a menos de 48 horas del puntapié inicial, ya son varios los momentos para el recuerdo que nos ha dejado la cita en el país de los dólares.

Una de ellas se vivió en el inicio del torneo, cuando en la previa de los himnos, un pastor evangélico le dio su bendición al trofeo. Varios quedaron como Condorito, ¡Plop!, tras este hecho.

Se trata de Emilio Agüero Esgaib, pastor evangélico paraguayo de 53 años, que estuvo en el Mercedes-Benz Stadium para el inicio de la competencia, con el duelo entre Argentina y Canadá.

Pero, su historia no quedó en eso. Tras propagar la palabra de Dios ante todo un estadio repleto, el pastor evangélico fue recibiendo odio en redes sociales y, hasta el momento, ha tenido que limitar su uso.

De combos humanos a la paz de Dios

Ahí no termina la historia, no, no, no. Adentrándose un poco más en la historia del pastor evangélico podemos darnos cuenta de que no es un tipo cualquiera. Fue El Periódico de Paraguay el medio que se dio cuenta de aquello y decidió hacerle un perfil.

Resulta que, antes de su discurso, donde pidió que “Dios bendiga a América” y aseguró que “el mensaje de Cristo sigue vigente, él nos llamó a la paz, a la comprensión y el perdón”, fue buenos para los combos.

Sí, tal cual. El ahora reconocible pastor de la Copa América fue peleador de kickboxing y, luego, se dedicó a la lucha libre. Fue allí que, portando un poncho con la bandera de Paraguay y el lema “Luchador de Cristo”, lo llamaron desde la Iglesia “Más que vencedores”, donde actualmente predica.

Como varios pastores evangélicos, Agüero Esgaib se ha mostrado “en contra de la ideología de género”, de las personas trans y del aborto. De aquello, un pincelazo de algo que escribió en sus redes sociales: “Dos hombres vestidos de mujer quisieron entrar en el baño de damas. Ahí entran mujeres, señoras, adolescentes y niñas, no se puede permitir que dos hombres entren a hacer sus necesidades con ellas. Son grotescos. Jamás permitiré que mi esposa e hija compartan baño con hombres, no me importa que en su imaginación se sientan mujeres. Y no vengan con esas tonterías de ‘homofobia’ o ‘retrógrado’. Falacias”.

Emilio Agüero Esgaib es parte de la ola de memes que han invadido el inicio de la Copa América. Otros momentos hilarantes han sido el fallido show del reguetonero Feid y la inesperada presencia de la periodista Morena Beltrán junto a los árbitros. Los memes, lo que hace distinta a la Copa América, señores.