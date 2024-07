El ex Santiago Wanderers ha sido clave cada vez que ingresó a sumar minutos con el Cacique. Adelantó que quiere seguir ayudando al plantel con mensaje a Jorge Almirón.

¡Va por más! Lucas Cepeda no se conforma con ser amuleto de Colo Colo

En medio de una primera temporada complicada en delantera, Colo Colo ha encontrado soluciones en Lucas Cepeda. El extremo no suma muchos minutos, pero ha sido clave con sus apariciones para hoy pelear en tres frentes.

Sin ir más lejos, fue su agónico tanto contra Cerro Porteño en la primera fecha lo que permitió al Cacique avanzar a octavos de final de Copa Libertadores. Un protagonismo inesperado y que lo perfila como una seria opción para la segunda rueda.

Aunque más allá de su buen presente, el ex Santiago Wanderers se lo toma con calma. Eso sí, sin perder el hambre de ir por mucho más y de aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que Jorge Almirón le dé.

Lucas Cepeda tiene hambre de más en Colo Colo

Lucas Cepeda no estaba teniendo protagonismo, pero luego de marcarle a Cerro Porteño se transformó en un hombre clave para Colo Colo. En lo poco que ha estado en la cancha ya ha anotado cinco goles, con un registro de uno cada 75 minutos hasta ahora.

Lucas Cepeda valoró su gran momento en Colo Colo, pero dejó claro que quiere más. Foto: Photosport.

Su gran momento y las opciones en Copa Chile le han permitido entrar con todo a pelear una camiseta de titular en el ataque albo, pero no se marea. “En estos últimos partidos se me ha dado. Quiero seguir apoyando al equipo, intentar ir por más goles, asistir a mis compañeros, ser un aporte cuando el profe me necesite”, remarcó este martes en conferencia de prensa.

Su presente le ha permitido transformarse en uno de los más queridos por los fanáticos. “Es lindo sacarle una sonrisa al hincha porque están desde temprano afuera, esperando, se rompen el lomo por juntar la plata y ver el fin de semana para que tú les des una alegría. Es un pequeño gesto para sacar una sonrisa y me pone contento”.

Ante la consulta de cuál es su tope, Lucas Cepeda dio una muestra de profesionalismo. “El año pasado le comenté a dos personas en Wanderers que quería estar acá y se me está dando como lo tenía pensado. El futbolista no tiene techo, el ser humano no debería tener techo, pero estoy con los pies sobre la tierra”.

“Tengo que ir paso a paso, aportar al equipo que es lo más importante, se juega en conjunto y no de a uno. Se viene un lindo desafío el sábado con nuestra gente y ojalá se llene el estadio”, añadió.

Finalmente se refirió al aforo para Colo Colo, el que se ha visto afectado otra vez por incidentes. “Es lamentable lo que pasó con Universitario. Nos da un plus cuando estamos con toda la gente, siento que tomaron nota de lo que pasó y están esperando para poder darnos un apoyo fundamental el fin de semana, si lo permiten. Ya pasó, (los hinchas) se van a comportar como siempre lo han hecho, así que ojalá tener a todo el público el sábado para darles una alegría”.

¿Debe ser titular Lucas Cepeda en Colo Colo? ¿Debe ser titular Lucas Cepeda en Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Lucas Cepeda ha logrado disputar un total de 13 partidos oficiales con Colo Colo. Cinco goles, una asistencia y 372 minutos son sus números hasta ahora.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Lucas Cepeda intentará estirar su buen momento en Colo Colo en la Copa Chile. Este sábado 13 de julio desde las 17:30 horas el Cacique disputará la vuelta de semifinales regionales ante Deportes Santa Cruz.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.