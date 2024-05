El Cacique puede perder una gran cantidad de jugadores para el choque con Cerro Porteño. Jorge Almirón ruega para que no le genere más problemas la visita a Perú.

Colo Colo se prepara para ir a buscar tres puntos que serán claves en su lucha por meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. El Cacique visita a Alianza Lima con la obligación de ganar, pero también de cuidarse de las tarjetas amarillas.

El elenco dirigido por Jorge Almirón tendrá que saber volver con la victoria desde el vecino país para así llegar con opciones a la última fecha de la fase de grupos. Pero además de ello, cinco de sus figuras deberán tener ojo con las faltas si no quieren perderse el choque con Cerro Porteño.

Y es que ante los malos resultados obtenidos hasta ahora, el Cacique llegará al cierre de la fase de grupos presionado de resultados. Con el cuadro paraguayo será una verdadera final, en la que puede quedarse sin hombres claves.

Colo Colo puede perder hasta cinco jugadores para la “final” con Cerro Porteño en Copa Libertadores

Colo Colo está jugando con una tremenda presión encima en la recta final de la fase de grupos de Copa Libertadores. El Cacique está tercero y, ante Alianza Lima, buscará tres puntos que le permitan llegar de mejor manera al partido con Cerro Porteño en la última fecha.

Guillermo Paiva es otro de los que pueden quedarse fuera de Colo Colo en el cierre de la Copa Libertadores. Foto: Photosport.

Pero los problemas no son sólo con los goles y la necesitar de sumar unidades, sino que también con las tarjetas amarillas. Cinco jugadores están en capilla para el encuentro en Paraguay, siendo tres de ellos titulares.

Carlos Palacios es el primero en la lista de posibles ausentes. La Joya deberá cuidarse en su visita a Perú junto a Colo Colo, ya que una amonestación lo dejará fuera.

A él se suma Maximiliano Falcón. El Peluca, que no jugó ante Audax Italiano por precaución, ahora tendrá que esperar para ver si estará contra Alianza Lima y así evitar a toda costa una amarilla que lo margine en Paraguay.

El tercero es Erick Wiemberg, otro de los titulares de Jorge Almirón. El lateral ya se perdió un partido (ante los peruanos) por expulsión, por lo que ahora deberá cuidarse de una amonestación que le cueste demasiado caro.

Los otros dos en la fila son Emiliano Amor y Guillermo Paiva. El defensor y el delantero esperan en la banca por su oportunidad, pero pueden dejar a Jorge Almirón sin dos variantes muy importantes pensando en Cerro Porteño.

Colo Colo tiene que cuidarse de las tarjetas amarillas si no quiere más problemas en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Cacique no está sacando buenos resultados y no puede darse el lujo de sumar más dolores de cabeza en un momento clave de la temporada.

¿Podrá Colo Colo meterse en octavos de final de la Copa Libertadores? ¿Podrá Colo Colo meterse en octavos de final de la Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega Colo Colo con Alianza Lima en la Copa Libertadores?

Colo Colo tendrá que jugarse tres puntos claves para llegar con vida a la última fecha de la fase de grupos. El choque con Alianza Lima está programado para este miércoles 15 de mayo desde las 20:00 horas.

¿Cuándo juega Colo Colo con Cerro Porteño en la Copa Libertadores?

Tras el duelo con Alianza Lima, Colo Colo cerrará la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño. El encuentro está pactado para el próximo 29 de mayo a partir de las 20:30 horas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.