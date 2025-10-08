No existen días tranquilos dentro de Blanco y Negro. Después de la última polémica al interior de Colo Colo, donde el Bloque Vial pidió la renuncia inmediata de Aníbal Mosa, una nueva movida del sector opositor amenaza con revolucionar todo en el Monumental.

Este viernes 10 de octubre se desarrollará otra Junta Ordinaria de Accionistas, donde se espera que finalmente se aprueben los Estados Financieros de Blanco y Negro. Anteriormente, dicho punto fue rechazado en dos ocasiones y puso en peligro el asiento de Aníbal Mosa.

Desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), encargada de fiscalizar estos temas, avisaron que no objetan “la contabilización efectuada del contrato celebrado entre DG Medios y Blanco y Negro S.A. en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, sin perjuicio de lo que puedan resolver los organismos técnicos para el rechazo de operaciones de esta naturaleza”.

Esta pequeña ventana permitiría al bloque opositor hacer otra desesperada maniobra. Según Dale Albo, el Bloque Vial-Ruiz Tagle estudia una nueva estrategia para rechazar los Estados Financieros (no pueden citar al motivo anterior). Así, una nueva tormenta podría llegar al Monumental.

¿Qué pasará este viernes en Blanco y Negro? | Photosport

Se viene una polémica en Blanco y Negro

“Si bien todavía no hay claridad de qué argumentos expondrán, y más allá de las intenciones que tengan algunos directores, esta decisión es exclusiva de los accionistas agrupados, quienes deberán votar de manera online el próximo 10 de octubre“, dicen en el sitio partidario.

En caso de rechazarse, o sea, que no se alcance la mayoría absoluta para la votación durante la Junta Ordinaria de Accionistas, desde la CMF especifican que “se procederá a una o más nuevas votaciones, hasta que los accionistas logren acuerdo en algún sentido”.