Colo Colo no fue el único en festejar en este fin de semana, ya que también lo hizo Junior por la fecha 2 del Clausura 2024 de Colombia. Tras un debut adverso, el equipo de Barranquilla se recuperó venciendo por 2-1 a Boyacá Chicó en la antesala de enfrentar a los albos por la Copa Libertadores.

Los goles corrieron por cuenta de Carlos Bacca a los 35’ y de Didier Moreno a los 51’, mientras que el descuento del rival fue obra de Frank Lozano (43’) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Más allá de los goles, una de las grandes figuras de la jornada fue el volante colombiano Roberto Hinojoza, quien se mandó un notable lujo que casi le partió la columna a su marcador por la banda izquierda.

El jugador de 25 años dejó desparramado por el suelo a Jhon Henry Sánchez, en un registro que rápidamente se viralizó en redes sociales. Un talento que bien podría sufrir Óscar Opazo por esa banda en unas semanas más.

“Contento por el trabajo que se ha venido haciendo. Por suerte se nos dio el resultado. Por momentos me toca jugar de extremo y en otros de interior. Es por un bien para el equipo, siempre buscando los espacios y la manera de que los rivales no me tengan referenciado”, aseguró el propio Hinojoza tras la brega.

Cabe destacar que Junior disputará tres encuentros más en su torneo antes de verse las cara ante el Cacique. Este domingo 28 de julio visitará a Independiente de Medellín, el 4 de agosto recibirá a Alianza y el 11 de agosto será visita ante Deportivo Pasto.

¿Cuándo jugarán Colo Colo vs Junior por la Copa Libertadores 2024?

El partido de ida de este cruce copero se disputará el martes 13 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Monumental. Por su parte la revancha se jugará el martes 20 del mismo mes a las 20:30 (hora de Chile) en Barranquilla.

