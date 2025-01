Colo Colo trabaja en la pretemporada y comienza a preparar los grandes desafíos del 2025, donde los albos celebrarán el Centenario, defenderán el título del Campeonato Nacional y jugará la Copa Libertadores. En medio de eso, aparece una opción para Cristián Zavala.

Hace unos días, en TNT Sports se reveló que el delantero del Cacique es seguido con atención desde Huracán, equipo donde militan los chilenos Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría. ¿Es real la posibilidad?

Zavala habló sobre el tema. “Como lo he dicho anteriormente, eso lo está viendo mi representante. Yo me enfoco en el día a día y hoy estoy en Colo Colo, quiero ganarme un puesto, hacer las cosas mejor. De la oferta, a mí me comentan cuando está. Si no, no pregunto”, dijo.

“Le pregunté a Sergio (Morales, su representante), es él el que está viendo todo eso. Obviamente que me llama la atención, es una liga competitiva como es la Superliga, es bastante cómo ver dónde estoy y que estoy haciendo las cosas bien“, agregó el atacante con pasado en Deportes Melipilla.

El año de Cristián Zavala en Colo Colo

Cristián Zavala volvió a Colo Colo a inicios de 2024 luego de cumplir un préstamo en Curicó Unido. No era considerado por Gustavo Quinteros, pero su situación cambió con Jorge Almirón y se quedó. En 2024, jugó un total de 39 partidos con la camiseta de los albos.

El atacante disputó 21 partidos del Campeonato Nacional, donde anotó tres goles y entregó ocho asistencias. Además, jugó 14 encuentros en la Copa Libertadores, donde marcó y asistió en una ocasión. Enfrentó, además, la Supercopa y tres partidos de la Copa Chile.