Este 2025 el Club Social y Deportivo Colo Colo llevó a cabo una serie de celebraciones en el marco de los cien años de historia, fue en ese contexto donde se celebró la “Gira Centenario”, donde una serie de exjugadores e ídolos del Cacique recorrieron distintos puntos del país animando partidos contra históricos de otros clubes.

La gira que recorrió de Arica a Magallanes tenía pactado concluir en abril pasado, no obstante, los lamentables hechos ocurridos ante Fortaleza, además de una serie de atrasos y problemas en la programación, dejaron la gira sin su partido de conclusión.

Eso finalmente ya pasó, debido a que el CSD confirmó este jueves que regresa la “Gira Centenario” para su tan esperado evento de cierre y lo hará a lo grande animando un “Clásico” contra los históricos de Alianza Lima , partidazo a celebrarse en los primeros días de septiembre en el Estadio Monumental.

En septiembre finaliza la Gira Centenario con un partidazo en el Monumental. (Foto: Gira Centenario)

Las entradas para no perderte este increíble encuentro estarán a la venta a través del sistema Ticketplus y ojo, porque el Club Social informó que habrá un descuento del 30% para los socios y socias del club que adquieran dos o más entradas. Además, de un descuento con mercado Pago del 20%.

Colo Colo cierra su “gira centenario” en Macul:

El Club Social y Deportivo Colo Colo informó a través de redes sociales que los históricos albos recibirán a su símil de Alianza Lima el próximo sábado 6 de septiembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

Venta de entradas Gira Centenario, Colo Colo vs. Alianza Lima

La venta de entradas para el partido entre históricos de Colo Colo y Alianza Lima es a través del sistema Ticketplus y los precios van desde los $3.312 para niños en los codos (Tucapel, Lautaro, Galvarino y Caupolicán) hasta los $44.160 para adultos en Rapa Nui.