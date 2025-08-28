Este 2025 el Club Social y Deportivo Colo Colo llevó a cabo una serie de celebraciones en el marco de los cien años de historia, fue en ese contexto donde se celebró la “Gira Centenario”, donde una serie de exjugadores e ídolos del Cacique recorrieron distintos puntos del país animando partidos contra históricos de otros clubes.
La gira que recorrió de Arica a Magallanes tenía pactado concluir en abril pasado, no obstante, los lamentables hechos ocurridos ante Fortaleza, además de una serie de atrasos y problemas en la programación, dejaron la gira sin su partido de conclusión.
Eso finalmente ya pasó, debido a que el CSD confirmó este jueves que regresa la “Gira Centenario” para su tan esperado evento de cierre y lo hará a lo grande animando un “Clásico” contra los históricos de Alianza Lima, partidazo a celebrarse en los primeros días de septiembre en el Estadio Monumental.
En septiembre finaliza la Gira Centenario con un partidazo en el Monumental. (Foto: Gira Centenario)
Las entradas para no perderte este increíble encuentro estarán a la venta a través del sistema Ticketplus y ojo, porque el Club Social informó que habrá un descuento del 30% para los socios y socias del club que adquieran dos o más entradas. Además, de un descuento con mercado Pago del 20%.
Colo Colo cierra su “gira centenario” en Macul:
El Club Social y Deportivo Colo Colo informó a través de redes sociales que los históricos albos recibirán a su símil de Alianza Lima el próximo sábado 6 de septiembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Monumental.
Venta de entradas Gira Centenario, Colo Colo vs. Alianza Lima
La venta de entradas para el partido entre históricos de Colo Colo y Alianza Lima es a través del sistema Ticketplus y los precios van desde los $3.312 para niños en los codos (Tucapel, Lautaro, Galvarino y Caupolicán) hasta los $44.160 para adultos en Rapa Nui.
- Codos: Desde los $3.312
- Galerías: $6.624
- Cordillera: Desde los $5.888
- Océano: Desde los $9.200
- Rapa Nui: Desde los $22.080