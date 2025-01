Colo Colo busca hacer un 2025 redondo. El cuadro albo ha llevado a cabo un mercado de pases de gran relevancia, de cara al Centenario y a todos los desafíos que se acumulan este año.

Primero, el Campeonato Nacional intentará ser revalidado. Colo Colo fue el campeón 2024, con un reñido torneo que se definió en la última fecha.

Pero, no es lo único. Además, el cuadro de Macul intentará tener un desempeño importante en la Copa Libertadores. Algunos, incluso sueñan con quedarse con el trofeo.

Dentro del Campeonato Nacional, no solamente interesa el desempeño de los refuerzos y de los grandes nombres del equipo, sino que también cumplir con una de las reglas más polémicas del torneo.

Se trata de la Regla Sub-21, la que consiste en que cada equipo tenga que alinear una cantidad de 1.890 minutos a un jugador menor de 21 años. En ese sentido, Colo Colo necesita tener un respaldo.

Y uno de los jugadores que asoma como la solución para Jorge Almirón es Francisco Marchant. El volante de 18 años es una de las opciones para el DT argentino y, de hecho, sumó minutos en el amistoso de Racing de Avellaneda y ante Deportes Recoleta marcó un gol.

JOrge AlmirFutbol, Colo Colo vs Racing. Partido amistoso, Choque de Campeones El jugador de Colo Colo Francisco Marchant es fotografiado durante el partido amistoso contra Racing disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 18/01/2025 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Colo Colo vs Racing Friendly match, Choque de Campeones Colo ColoÕs player Francisco Marchantis pictured during friendly match against Racing held at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 18/01/2025 Dragomir Yankovic/Photosport