El sábado se juega una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, donde Universidad de Chile recibe en el Estadio Nacional a Colo Colo, en un duelo que marcará el fin de semana.

Una de las grandes dudas que tienen los dirigidos por el técnico Jorge Almirón es saber si podrá contar con Arturo Vidal, quien se viene recuperando de una lesión, pero que ya ha dicho que quiere estar presente.

Pese a que Colo Colo igual necesita guardar hombres para el duelo de la próxima semana, cuando choque ante Junior por los octavos de final de la Copa Libertadores, el King quiere estar en Ñuñoa.

Un histórico de la U golpeó la mesa para pedir que Vidal pueda jugar, para darle importancia al Superclásico, aunque igual cree que Almirón está en todo su derecho si decide guardarlo.

Vidal pese a lo que quiere Almirón en Colo Colo

Fue en ESPN donde el ex defensor de Universidad de Chile, Rafael Olarra, manifestó su pensamiento por el caso de Arturo Vidal, donde lo quiere ver jugando por Colo Colo el fin de semana.

“Suena super positivo que un jugador quiera jugar siempre, eso ni hablar. En lo personal me encantaría que juegue Vidal, porque le da jerarquía al Superclásico, me gustaría verlo con jugadores importantes de la U. Me gustaría ver a Charles Aránguiz, si es posible. Quiero ver jugadores buenísimos, de jerarquía”, comentó.

Pese a eso, asegura que también comprende la situación de Almirón, con sus declaraciones de que no puede controlar al King, pese a que quiere guardarlo ante los colombianos.

“Después viene esta situación que no lo puedo frenar, perfecto, habla bien de Vidal de las ganas, pero yo soy el técnico. Yo tengo que velar por lo mejor que le puede pasar a mi equipo. Cuando tengo un partido tan cercano, tan importante para el equipo en Copa Libertadores, tengo que ver qué es lo mejor”, detalló.

“Quizás analizo con mi cuerpo técnico, más con la ayuda del jugador, de las ganas que tiene, le digo estás para ser titular, pero vas a salir en tanto. Pero esto de que no lo puedo frenar, entiendo que lo dice de una forma positiva, porque es un animal de competencia, pero el que lo lee a la pasada, no lo puedo frenar, habla de una necesidad de la sensatez sobre las ganas, si hay un jugador lesionado y que tine que dar prioridad a algo. A mí me gustaría que juegue porque da jerarquía al partido y a Colo Colo”, finalizó.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional?

La revancha del Superclásico por el Campeonato Nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo se va a jugar este sábado 10 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el estadio Nacional.

