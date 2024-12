Brayan Cortés está hasta el momento fuera de Colo Colo y es en ese contexto donde el Cacique ya está en plan de buscar un reemplazante y uno de los nombres que ha sonado con fuerza es el exportero del Real Madrid y del PSG, entre otros equipos, Keylor Navas.

El arquero de 38 años se encuentra libre tras su salida del PSG en mayo pasado y no son pocos los equipos internacionales que han buscado ficharlo, sonando además de los albos en otros conjuntos como Alianza Lima, DC United de la MLS de Estados Unidos y el elenco de su país, Sportivo Saprissa. Es en ese contexto donde el también seleccionado de su país se refirió a las ofertas que le han llegado, ¿Estará Colo Colo entre ellas?

¿Qué dijo Keylor Navas?

El tres veces campeón de la UEFA Champions League con los merengues no dudó un segundo al señalar que “Todas las ofertas que han llegado las valoro, respeto y agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional. Siento que para mí lo más importante es jugar, hacerlo bien y ganar, que es lo que me gusta. No veo ningún problema, agradezco a todas las personas que me han contactado”.

En ese contexto, es que adelantó que su prioridad sigue siendo un proyecto que le permita disfrutar del fútbol y seguir compitiendo al más alto nivel; “Quiero seguir jugando, espero que en realidad podamos escoger bien” agregando que el único conjunto al que ha descartado por el momento es el Deportivo Saprissa de su país, esto debido a que el costarricense señaló que no es el momento adecuado para regresar a Costa Rica. A pesar de su cariño por el equipo y su país.

“Aquí fue donde yo empecé a cumplir mis sueños y me gustaría jugar en Costa Rica, pero no en este momento. No es el momento de regresar al fútbol de Costa Rica. Sería lindo, pero quiero seguir jugando en el extranjero”.

¿Hay una fecha concreta para conocer su nuevo destino? Finalmente, fue el propio Keylor quien puso como fecha límite para su regreso a las canchas, enero del 2025.