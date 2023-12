Polaco Goldberg suele estar muy al dedillo del fútbol nacional por su trabajo en en TNT Sports y en Al Aire Libre en Cooperativa: el Colo Colo que se proyecta para 2024 fue el tema que se tocaba en el programa de la 93.3 donde el ex gerente deportivo de Azul Azul participa de panelista.

Hasta el momento, sólo un sinfín de nombres han aparecido como opción de reemplazo a Gustavo Quinteros. Pero ninguna confirmación concreta, salvo las palabras de Alfredo Stöhwing. El presidente de Blanco y Negro ratificó hace algunos días que hubo dos adiestradores que declinaron a la propuesta.

Uno fue Fernando Gago, que acaba de presentado en las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano. El otro, Gabriel Milito. Como el sucesor de Quinteros todavía es una incógnita, los candidatos no dejan de asomar. Jorge Almirón, subcampeón de la última Copa Libertadores con Boca Juniors, se sumó a la lista.

También Luis Zubeldía, aunque el cartel del DT campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito parece impulsarlo hacia competencias más fuertes. O hasta Martín Palermo, que tiene pactada una visita muy pronta a Chile. Pero lo único concreto hasta ahora es que no hay entrenador ni refuerzos.

“En una de esas están esperando a ver qué pasa con Godoy Cruz”, afirmó Rodrigo Goldberg. Se refiere a la llave que Colo Colo tiene por la Fase 2 de la Copa Libertadores a fines de febrero. “Si pasan, vamos, tenemos tres millones de dólares”, fue la hipótesis que lanzó el Polaco.

Polaco Goldberg intenta explicar a Colo Colo y su inacción en el mercado 2024

“Capaz que trae a un entrenador que aguante eso de traer los refuerzos después de esa llave”, dijo el Polaco Goldberg del plan trazado por Colo Colo para el mercado de fichajes de 2024. Pero eso no es más que una elucubración. Aunque la hace alguien con experiencia en tomar decisiones de ese tipo.

Lo hizo en la Universidad de Chile, el acérrimo rival de los albos. “Estoy poniendo la hipótesis: ¿para qué voy a gastar las lucas si con Godoy Cruz quizá me voy para la casa y me quedo con un plantel carísimo para jugar Copa Chile y Campeonato Nacional?“, fue la pregunta que dejó el ex atacante del Maccabi Tel-Aviv de Israel.

Habrá que ver si aquel escenario planteado tiene algún asidero. Por ahora, lo único claro es que el Cacique sólo registra bajas en el plantel: además de Quinteros, se fueron el argentino Agustín Bouzat, el colombiano Fabián Castillo y el uruguayo Matías de los Santos.

