El Polaco Goldberg escuchó con mucha atención a Marcelo Barticciotto y su análisis sobre la situación que vive Jordhy Thompson y también Colo Colo. El delantero de 18 años fue formalizado por femicidio frustrado y desacato, además de quedar en prisión preventiva durante los 45 días que dure la investigación.

Todo eso a raíz de una nueva agresión en contra de su pareja, Camila Sepúlveda. “Hay muchos en el plantel que deben estar molestos también. Acá se pone en juego lo colectivo, el equipo. Ni hablar del técnico, que lo respaldó y lo apoyó”, dijo Barti en la edición del programa Al Aire Libre en Cooperativa este martes 7 de noviembre.

“En definitiva al jugador casi que le dio lo mismo. A mí me molestaría”, agregó Barticciotto. Fue entonces que Rodrigo Goldberg tomó el testimonio para remontarse a su época de futbolista profesional. Eso sí, contó su experiencia sin revelar nombres de implicados ni el club donde jugaba.

Tenía que ver con la forma que tuvo el plantel de manejar un caso de doping positivo. “Me acuerdo que públicamente el club fue de apoyar para prestarles ayuda médica a los jugadores. Recuerdo que yo era chico y dije ‘será po”, recordó el otrora atacante que vistió cinco camisetas durante su carrera: Universidad de Chile, Santiago Wanderers, Universidad Católica, Santiago Wanderers y el Maccabi Tel-Aviv de Israel.

Goldberg rememora viejos tiempos con Thompson y el posible recibimiento de Colo Colo

Rodrigo Goldberg en ningún caso trazó un paralelo entre un doping positivo y un femicidio frustrado, el delito por el que fue imputado Jordhy Thompson y que tiene en la cárcel al delantero de Colo Colo. Retomó su recuerdo de este compañero que tuvo.

“Llego al día siguiente al camarín. Antes de empezar el entrenamiento, los más grandes le dijeron al entrenador ‘profe, ¿puede salir un segundito? Tenemos que hablar’. Y ahí lo sentaron en la pica. De verdad. Fue brutal”, aseguró el Polaco en el programa deportivo de la radio Cooperativa.

Claro, eran otros tiempos. “De eso, nunca más nadie supo. No había redes sociales ni nada por el estilo. Pero pasó. El plantel decía que se conversó internamente y punto. No digo que vaya a pasar o no, no tengo idea, pero muchas veces los planteles cierran puertas y se agarran tupido y parejo”, culminó Goldberg.

¿Dónde llamar si eres víctima o conoces un caso de violencia intrafamiliar?

El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 y el Fono 1455 recibirá la atención correspondiente.

