Jorge Almirón y su cuerpo técnico trabajan junto a Colo Colo en la parte más exigente de la pretemporada y tiene a Arturo Vidal como un buque insignia. Aparentemente todo va bien en La Serena, la ciudad escogida por la institución para desarrollar la preparación.

“Dentro de los objetivos en la pretemporada es aprovechar esta semana, subir un poco el volumen y las intensidades”, expuso en diálogo con Colo Colo TV José Altieri, preparador físico que trabajó con Diego Armando Maradona y que acompaña a Almirón desde que aterrizó en el Cacique.

Altieri agregó que “esta etapa no solamente se enfoca en el aspecto físico, también tiene un condimento a nivel social del grupo. El trabajo en equipo, que empiecen con la integración. La parte mental es sumamente importante. Es para forjar lo que queremos: sacrificio, entrega e intensidad, nuestro sello”. Parte de la receta que llevó a los albos a conseguir la estrella 34.

Vicente Pizarro conduce el balón ante la mirada de Arturo Vidal. (Foto: Colo Colo).

En ese contexto no se puede dejar de considerar la gran actividad del equipo el año pasado. Según el conteo del staff técnico, el Eterno Campeón disputó 52 partidos en la temporada 2024. “Hicimos hincapié en que tanto el que juegue como el que no esté en las mismas condiciones para que no tenga problemas si es considerado en un partido”, expresó el argentino Altieri.

Y para lograr los resultados deseados es fundamental la participación de los veteranos que tiene la plantilla. “Los jugadores de más experiencia han ayudado muchísimo a integrar los jóvenes. Tienen el mismo respeto que todos. Trabajar, mezclar juegos o actividades lúdicas entre grandes y jóvenes ayuda mucho a la integración. Agradezco al grupo que tenemos”, manifestó el ex PF de Dorados de Sinaloa. Ahí aparece el rol de Arturo Vidal.

PF de Almirón destaca el rol clave de Vidal en Colo Colo

Para José Altieri, un miembro clave del staff de Jorge Almirón en Colo Colo, la presencia de Vidal es trascendente. “Cuando Arturo se exige un poco más, vienen los demás y lo quieren alcanzar. O ven a un chico que siente que no completó un trabajo y quiere hacer un intermitente. Y se suman los más grandes”, expuso el preparador físico.

Arturo Vidal es un ejemplo para los albos. (Foto: Colo Colo).

“La competencia de uno hace la competencia de todos, intentan estar a la misma altura. Como cuerpo técnico valoramos mucho el sacrificio y el extra que dan en cada entrenamiento. Tenemos un nivel de exigencia superior que parte por ellos”, contó Altieri, siempre en conversación con Colo Colo TV.

También se animó a una curiosa comparación: un plantel de fútbol profesional es como un automóvil de carreras. “El jugador tiene cuatro áreas: es como un Fórmula 1, tiene cuatro ruedas. La física, táctica, técnica y sicológica. Si un neumático tiene menos presión, el carro no andará de la misma manera. Siempre pongo esas cuatro áreas a la misma altura”, sentenció Altieri, que sigue adelante con su trabajo en la región de Coquimbo.