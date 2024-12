La salida de Brayan Cortés de Colo Colo ha sido un dolor de cabeza bastante grande para la dirigencia, que no ha podido encontrar a su reemplazante durante el 2024.

Todo parece indicar que habrá que esperar hasta el 2025 para que los albos confirmen a su nuevo arquero, siendo Matías Dituro uno de los jugadores que más interesan en el Monumental.

Sin embargo, desde España llegó una noticia que echa por tierra la llegada del ex meta de Universidad Católica. Fue el periodista Óscar Manteca, del periódico Alicante Plaza, quien dio a conocer la noticia.

“Me han negado hace un rato que salga Matías Dituro. No os puedo decir más que eso, pero creo que ya es algo”, sostuvo el comunicador que cubre la actualidad del Elche, para dejar claro que en el club español no les interesa desprenderse del portero titular.

Dituro es posible que siga en el Elche de España

Las opciones para el arco de Colo Colo

Colo Colo está buscando arquero en el mercado. Muchos currículums han llegado al Monumental, pero la dirigencia de los albos aún no define el reemplazo de Brayan Cortés, quien no quiso seguir en el Cacique.

Publicidad

Publicidad

ver también Matías Dituro se familiariza con el camarín de Colo Colo: ¡su club festeja con la canción del título albo!

Matías Dituro es la opción número uno, aunque también sondearon a Gabriel Arias y al uruguayo Washington Aguerre. Lo cierto es que nada se ha concretado hasta el momento.

Colo Colo recién jugaría el primer partido del año el 26 de enero, en la Supercopa ante Universidad de Chile, por lo que hay que sienten que tienen tiempo antes de fichar al meta que competirá por el puesto con Fernando De Paul.