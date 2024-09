Pavez patalea por el partido suspendido contra U. Católica: "Me iban a homenajear"

Colo Colo tiene la mente puesta en River Plate y los cuartos de final de la Copa Libertadores. A pesar de la planificación inicial, los albos llegarán al duelo de este martes 17 de septiembre con un largo descanso, ya que su fecha del Campeonato Nacional se suspendió.

El Cacique iba a enfrentar a Universidad Católica este viernes 13 en lo que sería una gran prueba antes de River, pero las autoridades optaron por suspender el encuentro por falta de contingente policial. Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, se mostró muy molesto por esto.

Hubo dos grandes motivos. El primero era inesperado: este viernes debía ser celebrado. “Yo quería jugarlo. Tenía un homenaje de los 300 partidos, porque los de 100 y 200 no me dieron. Esas cosas a veces pasan en Colo Colo, yo soy de casa y a veces uno siente que no te reconocen”.

“Nunca he recibido una camiseta. Aunque sean unos segundos que me regalen una camiseta, era muy importante para mí. Los más cercanos saben que yo lo esperaba”, lamentó. El segundo motivo, obviamente, tenía que ver con lo deportivo, algo que apuntó después.

Esteban Pavez contó su molestia por el duelo suspendido contra Universidad Católica | Photosport

El enojo de Esteban Pavez en Colo Colo: “Yo siempre quiero jugar”

“Más allá de eso, quería jugar porque iba a ser un partido muy lindo, esos duelos siempre lo son. Siempre quiero jugar, quiero jugar cada tres o cuatro días porque es lo más importante, ganas confianza, puede corregir errores para llegar bien contra River, que era lo que pensábamos”, lamentó.

“Es una lata y una pena, aparte sabíamos que iba a venir mucha gente. Ojalá den luego la fecha, porque tenemos dos partidos menos y los 15 minutos restantes de la Supercopa, además del partido con Magallanes. Ojalá saberlo pronto para planificar y que estemos todos al cien”, apuntó.

