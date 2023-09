Colo Colo no sólo no ha convencido en la cancha, sino que además ha sufrido problemas con el estadio Monumental. Luego del concierto de Bruno Mars y de las lluvias que afectaron a la capital en los últimos días, el recinto de Pedrero no quedó en buenas condiciones.

Llegando apenas al duelo de Chile con Colombia y aún pagando las consecuencias en el del Cacique con Deportes Copiapó, la situación obligó a tomar cartas en el asunto. Es así como este domingo se conoció que un evento dieciochero recibió un portazo del club.

El portazo de Colo Colo a fiesta dieciochera en el Monumental

Luego del concierto de Bruno Mars y las lluvias, el estadio Monumental no quedó en buenas condiciones. El pasto se echó a perder en un sector y ahora, con una fiesta más en el calendario, los hinchas de Colo Colo temieron lo peor.

Sin embargo, este domingo se conoció que desde Blanco y Negro le dieron un portazo al festival dieciochero que se llevaría a cabo. A través de sus redes sociales, la organización del evento reveló la situación, dando a conocer una carta que recibieron desde el Cacique.

En su reclamo, la organización señala que no había razones para suspender el show. “Estimados clientes, esta fue la carta que envía Colo Colo a la Delegación Presidencial para impedir llevar a cabo la fonda. Nunca existieron reclamos ni problemas en eventos anteriores. Nosotros hicimos toda la gestión conforme a los protocolos establecidos y hasta último momento tratamos de que el evento se realizara”.

En el documento enviado desde el Cacique se señala que “esta actividad no se llevará a cabo en la fecha indicada por lo que el organizador del evento reagendará para una próxima fecha”. Eso sí, esto sin dar razones del por qué la inesperada suspensión.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la acción la próxima semana, precisamente en el estadio Monumental. Será el sábado 23 de septiembre desde las 17:30 horas cuando reciba a Cobresal en un duelo clave en la lucha por el título.

¿Qué conciertos faltan en el estadio Monumental en 2023?

A la espera de una nueva fecha para el evento dieciochero, en Colo Colo aún tienen shows pendientes en el estadio Monumental. El 25 y 26 de noviembre se presentará Rogers Waters, mientras que el 30 del mismo mes lo hará la banda The Cure.