El mercado de Colo Colo ha tenido literalmente de todo, varias idas y vueltas en materia de fichajes y extensas negociaciones en las renovaciones de contrato con elementos claves del plantel, como Brayan Cortés, Marcos Bolados y la reciente teleserie con el uruguayo Maximiliano Falcón.

No obstante, hay otro jugador que aún no asegura su permanencia para el 2025, pero que ha estado lejos de las luces y la polémica, se trata de Erick Wiemberg, lateral izquierdo que hizo la pretemporada con el ‘Cacique’, pero que aún no firma con los albos y sigue perteneciendo en partes iguales a Unión La Calera y Deportes Valdivia.

La drástica medida que tomaría Valdivia con Erick Wiemberg y que Colo Colo sufre

El periodista Christopher Brandt publicó en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) una importante novedad con respecto al defensor nacional, indicando que “Deportes Valdivia fue notificado hoy por parte de U. La Calera de una oferta formal de Colo Colo por un monto de USD 80.000 por el 100% del pase Erick Wimberg”.

Ante esto, el mismo comunicador señala que la oferta no convencería al cuadro sureño y que ellos tomarían una radical decisión, ejercer la opción de recomprar al jugador de 30 años.

En otras palabras, esto significaría que de confirmarse la opción de recompra, Erick Wiemberg volvería a ser jugador de Deportes Valdivia, cuadro donde militó entre los años 2013-2020 y, por tanto, los albos deberían negociar con “El Torreón” para la continuidad para esta temporada.

De esta manera, las teleseries se siguen sumando en el elenco albo, donde solamente han confirmado la contratación del argentino, Claudio Aquino, exfigura de Vélez Sarsfield y señalado como el mejor de la Liga de Argentina el 2024.